Senioren waren Gäste der Gemeinde

Es ist eine langjährige Tradition, dass die Gemeindeverwaltung die Schwandorfer Senioren am dritten Adventssonntag zu einer vorweihnachtlichen Feier einlädt. Die Bewirtung mit Getränken, Kaffee und selbstgebacktem Kuchen, sowie ein unterhaltsames Programm erfolgt abwechselnd von den örtlichen Vereinen. Eingeladen sind die Senioren ab dem 65. Lebensjahr mit Ehegatten/Lebenspartner. Bürgermeisterin Marina Jung und Ortsvorsteher Günter Binder begrüßten im Bürgersaal 55 Gäste, etwa ein Drittel der über 65-jährigen Mitbürger im Ortsteil Schwandorf. Für die diesjährige Bewirtung zeigte sich die Landjugendgruppe verantwortlich. Im Programm gab es eine Fragerunde zur Schwandorfer Vergangenheit der letzten 50 bis 70 Jahre. Alte Erinnerungen wurden so wieder aufgefrischt und gemeinsam nach Personen oder Jahreszahlen der Ereignisse gesucht. Die besinnliche Weihnachtsgeschichte las Ortsvorsteher Günter Binder, im lustigen Weihnachtsgedicht von Selina Fritz ersetzte Sauerkraut fehlendes Lametta am Christbaum. Gertrud Parschau war mit 91 Jahren der älteste Gast unter Frauen, Lothar Mülherr mit 87 Jahren der älteste männliche Gast des Seniorennachmittages. Vier Jubilare erhielten nachträgliche Glückwünsche zu ihrem Geburtstag. Maria Schober, Gerda Schwarz, Alfred Villringer und Kurt Kempter, hatten am 12. Dezember ihre Geburtstage gefeiert. Die obligatorische Flasche Wein, nach Wunsch in weiß oder rot, gab es von der Gemeinde. Mit Weihnachtsliedern, einem guten Viertele und unterhaltsamen Gesprächen verflossen die Nachmittagsstunden des dritten Advents. Die Senioren bedankten sich beim Team der Landjugendgruppe mit einer kleinen Spende.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.