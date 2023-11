Senioren-Stadtrundfahrt mit OB Beck

Was tut sich in Tuttlingen? Das erfuhren rund 40 Seniorinnen und Senioren aus erster Hand von OB Michael Beck. Eingeladen zur Stadtrundfahrt hatte der Ortsseniorenrat, unterstützt wurde die Veranstaltung von der Tuttlinger Bürgerstiftung.

„Hier entsteht ein Stück Stadt komplett neu“, meinte Beck mit Blick auf das Drei-Kronen-Areal. Langsam fuhr der Bus am derzeit größten Projekt der Wohnbau vorbei, und bequem konnten die 40 Mitreisenden von ihren Plätzen aus beobachten, wie sich die Bauten gerade ihrer Vollendung nähern. „Dieses Viertel bekommt fast schon großstädtischen Charakter“, erklärte Beck, bevor der Bus seine Rundfahrt durch Tuttlingen fortsetzte.

Vor der Pandemie war die jährliche Infofahrt für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger schon eine feste Tradition, dann gab es ein paar Jahre Unterbrechung, mittlerweile wurde der Brauch wiederbelebt. Als Organisator hat Carl-Roland Henke die Aufgabe von Walter Kümmerlen übernommen, und die Bürgerstiftung unterstützt die Veranstaltung, indem sie sich an den Kosten für den Bus und vor allem die anschließende Einkehr im Haus der Senioren beteiligt. Denn ohne Zopfbrot und Kaffee, so stellte auch OB Beck am Dienstag fest, mache so eine Rundfahrt wenig Sinn.

Doch bevor es gemütlich wurde, gab es eineinhalb Stunden Infos pur. Auf den aktuellen Stand beim Erweiterungsbau des Amtsgerichts oder auch dem Neubau des Landratsamts ging Beck ebenso ein wie auf die Diskussion zur künftigen Gestaltung des Donauraums.

Vorbei an den Baustellen von Rathaussteg und Kaufland ging es über die Nendinger Allee bis zum derzeit wohl am heftigsten diskutierten Bauwerk in der Stadt ‐ die Donaubrücke der L 277. Hier machte Beck noch einmal die Position der Stadt deutlich: Man sei bereit, ein Drittel der Kosten für eine Ersatzbrücke zu zahlen, aber nicht um jeden Preis.

In Thiergarten West erläuterte Beck das Konzept der Stadt, durch geförderten Wohnbau mehr günstigen Wohnraum zu schaffen ‐ gerade auch für ältere Menschen. Beim Neubau der Gymnasien ging der OB auf die laufende Diskussion zur Schulbaufinanzierung ein und kritisierte das Land für die mangelnde Bereitschaft, die Kostenaufteilung zu übernehmen.

Ein Dank an das Land gab es dafür beim Bahnhof: So werde zum Beispiel der Durchbruch großzügig gefördert, und auch der „Ersatz-ZOB“ komme gut voran.