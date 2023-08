Senioren aus Liptingen und Heudorf feiern ihr Sommerfest

Der Seniorentreff Liptingen–Heudorf hat sein traditionelles Sommerfest gefeiert. Schon seit 30 Jahren werden wir dazu von der Pfarrgemeinde St. Michael zu einem Grillfest eingeladen

Unser Vorsitzender Kurt Breinlinger konnte viele Bürger aus Liptingen, Heudorf und Emmingen begrüßen. Ein besonderer Gruß galt dem Kreis–Ehrenvorstand Martin Stützler, dem Kreisvorsitzenden Anton Stier, Bürgermeister Joachim Löffler und Wolfgang Renner vom Seniorenkreis Emmingen.

Horst Lörch und seine Frau Vroni haben den Nachmittag musikalisch verschönert. Gut gelaunt, mit vielen Gesprächen und fröhlichem Singen verbrachten wir in lustiger Runde angenehme Stunden. Kurt Breinlinger bedankte sich sehr herzlich beim Musiker–Duo, beim Team der Pfarrgemeinde unter Leitung von Leonie Truckenbrod für die gute Bewirtung und bei Gero Kühnemundt, der die Lautsprecheranlage gestellt hat.

Auch nach den Ferien geht das Veranstaltungsprogramm weiter: So besuchen wir am 20. September die Reichenauer Gärtnersiedlung in Schwackenreute und informieren uns über den Bio–Anbau von Gemüse.