Bei den „Flashlights“ aus Seitingen-Oberflacht laufen die Vorbereitungen für die bevorstehende Fasnetssaison auf Hochtouren. Die Frauen der Sparte Jazztanz der Turngemeinschaft stecken derzeit in den intensiven Proben für ihre Auftritte, denn an der Fasnet wollen die 19 Tänzerinnen wieder alle Blicke auf sich ziehen und mit ihrer Performance die Zuschauer überzeugen.

Die acht Minuten lange Choreographie sitzt. Derzeit arbeiten die „Flashlights“ mit ihren Trainerinnen Sabrina Hoffmann und Jana Willmann am Feinschliff im Gymnastikraum der Ostbaarhalle. Bis dorthin war es allerdings ein langer Weg mit viel Kreativität.

Planung beginnt direkt nach Aschermittwoch

Direkt nach der vergangenen Fasnet nahmen die jungen Frauen die kommende Fasnetsaison in den Blick. „Zuerst überlegen wir uns mögliche Themen, selektieren unsere Ideen und stellen sie den Mädels vor, die letztlich gemeinsam mit uns entscheiden. Nachdem wir auch die Songauswahl getroffen haben, stellt uns die Musik dankenswerter Weise ein Tonstudio aus Gunningen zusammen“, beschreibt Sabrina Hoffmann die ersten Schritte der Vorbereitungen.

Die beiden Trainerinnen setzen sich im Anschluss zusammen und überlegen sich über Wochen eine Choreographie. In dieser Zeit beschäftigen sich die Tänzerinnen mit den Grundlagen: Technikübungen, Körperspannung und Grundschritte.

Zusätzliches Training an Sonntagen

Sitzt die Choreographie in der Theorie, beginnen die Proben dafür. „Wir studieren zunächst für jedes der Lieder die Bewegungen ein und orientieren uns daran ‐ Schritt für Schritt. In den ersten Proben erkennen wir auch, ob sich die Schritte und Bewegungen sowie die Hebefiguren auch in der Praxis umsetzen lassen. Hier passen wir gegebenenfalls die geplante Choreographie an manchen Stellen noch an“, erklärte Jana Willmann. Nach intensiven Trainingseinheiten sitze aber die grobe Choreo spätestens im September. Falls ein Trainingstag in der Woche nicht ausreiche, stehe gegebenenfalls auch Zusatztraining an Sonntagen an.

19 Tänzerinnen haben sich das ganze Jahr über auf die kommende Fasnetssaison vorbereiten. (Foto: Simon Schneider )

Gedanken um das einheitliche Outfit machten sich die Frauen nach den Sommerferien ‐ immer passend zum Thema, sodass sie schon vor Weihnachten startklar sind. Auch wenn das Outfit für die kommende Fasnet noch geheim bleibt ‐ das Thema und die Musik verrieten die Frauen aber:

Die Zuschauer werden demnach Kriegerinnen aus zwei verfeindeten Stämmen erleben, die im Laufe des Auftritts aufeinander zugehen und zum Schluss eine Einheit bilden. In Sachen Musik tanzen sie unter anderem zu „Spirit Of The Hawk“ und „Run the World“.

Eingeschweißte Truppe

Nicht nur das Training selbst, sondern auch das soziale Miteinander schweißt die „Flashlights“ zusammen. „Meine Freundinnen sind auch schon lange im Tanzen. Es freut mich, dass ich durch das Tanzen ein gemeinsames Hobby mit ihnen gefunden habe. Wir sehen uns mindestens einmal pro Woche“, erzählte Tänzerin Lina-Maria Schrödinger und fügte mit Blick auf die Entwicklung der Tanzgruppe hinzu: „In den letzten Jahren sind wir sehr gewachsen. Als ich angefangen habe waren wir nur zu viert auf der Bühne und nun sind wir 19 Mädels.“

Natürlich sind wir aber auch motiviert und ehrgeizig. Wir wollen schließlich einen überzeugenden Auftritt abliefern. Sabrina Hoffmann

Trotz ihres Studiums versuche sie regelmäßig ins Training zu kommen. „Oder ich lerne per Video, damit ich auf dem aktuellen Stand bin“, ergänzt die 23-Jährige.

Die Mädels sind eine große Clique geworden, die viel zusammen unternehmen, wie einen Ausflug auf den Cannstatter Wasen oder auch die Teilnahme am ortseigenen Elfmeterturnier. „Der Spaß steht bei uns im Vordergrund ‐ auch im Training. Natürlich sind wir aber auch motiviert und ehrgeizig. Wir wollen schließlich einen überzeugenden Auftritt abliefern“, sagt die 36-jährige Sabrina Hoffmann, die seit 20 Jahren Trainerin in der Sparte Jazztanz ist.

Lob von Ehemaligen ist das Schönste

„Für mich ist es das Schönste, wenn nach dem Auftritt ehemalige Tänzerinnen oder meine ehemalige Trainerin auf mich zukommen, und unseren Auftritt loben.“ Jana Willmann, die seit sechs Jahren als Trainerin aktiv ist, fügte hinzu:

„Ich darf als Trainerin mitgestalten, aber ich tanze auch mit. Diese Kombination gefällt mir“. Und auch Lina-Maria Schrödinger weiß genau, wofür sie so viel Zeit in das Training investiert. „Die Auftritte an der Fasnet sind natürlich das Highlight und der Applaus und die positiven Rückmeldungen motivieren mich jedes Jahr aufs Neue.“

Mit ihren 19 Tänzerinnen sind die „Flashlights“ am oberen Limit angekommen. Um herangeführt zu werden an die großen Auftritte, bietet die Jazztanzabteilung für Minderjährige gleich mehrere Gruppen an ‐ beginnend ab dem sechsten Lebensjahr.

Lina-Maria Schrödinger hat die Entwicklung selbst mitgemacht: „Ich tanze schon seit ich ein kleines Mädchen bin. Mir macht es immer noch viel Spaß und ich habe es nie bereut.“

Wer die Tänzerinnen in der nächsten Fasnetsaison live auf der Bühne erleben möchte, hat in Seitingen-Oberflacht an zwei bunten Abenden die Gelegenheit dazu. Außerdem können derzeit auch noch andere Gemeinden die „Flashlights“ für einen Gastauftritt buchen. „Wir haben sehr viel Fleiß in diesen Tanz gesteckt, daher würden wir uns freuen, wenn wir ihn auch in anderen Gemeinden auf den Bühnen zeigen dürfen“, so Lina-Maria Schrödinger.