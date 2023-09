In Seitingen-Oberflacht macht ein Flugblatt die Runde. Darauf zu sehen: die umliegenden Berge ‐ Fotomontagen, auf denen Windkraftanlagen zu sehen sind. Eine Frage, die gestellt wird: „Sieht so unsere Zukunft aus?“

"Sieht so unsere Zukunft aus?" fragen die Verfasser des Flugblatts. (Foto: sz )

Wer hinter dem Flugblatt steckt, das ist nicht ersichtlich. Angegeben ist nur eine E-Mail-Adresse, an die man sich bei Fragen wenden kann, aber kein Name. Der oder die Verfasser werfen gleich mehrere Fragen in den Raum. Alle haben sie mit möglichen Windkraftanlagen in Seitingen-Oberflacht zu tun.

Ziel der Verfasser ist eine Bürgerbefragung

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben Sie sich schon gefragt, wie wir Bürger im Vorfeld von Seiten der Gemeinde zu diesem Thema sachlich und vollständig informiert worden sind?“, lautet eine dieser Fragen.

Eine weitere: ob der Bau von Windkraftanlagen schon beschlossen sei. Auch mögliche Gefahren und Belastungen für Mensch und Tier, aber auch die Veränderung der Landschaft sind Themen.

Unbekannte haben in Seitingen-Oberflacht ein Flugblatt verteilt. Darauf werden viele Fragen gestellt. (Foto: sz )

„Wir Bürger wollen zu solch zukunftsweisenden Entscheidungen, wie die weiteren Windkraft-Planungen, befragt werden. Unser Ziel ist eine Bürgerbefragung“, heißt es abschließend.

Bürgermeister Jürgen Buhl wünscht sich Gespräch

Ein Empfänger dieses Flugblattes ist auch Bürgermeister Jürgen Buhl. „Es ist nichts Verwerfliches daran, damit nicht einverstanden zu sein“, sagt er.

Allerdings müsse der Strom auch in Zukunft irgendwoher kommen, zumal man schon heute wisse, dass der Stromverbrauch noch größer werden wird, so Buhl. Dass die Flugblattschreiber dies anonym tun und vor allem nicht das Gespräch mit ihm suchen, versteht Buhl hingegen nicht.

Ich hoffe wirklich, dass sie noch auf mich zukommen. Bürgermeister Jürgen Buhl

Hintergrund für die Flugblätter dürften die jüngst priorisierten Standorte für mögliche Windkraftanlagen sein. Der „Kohlberg ‐ Oberer und Unterer Berg“ erhielt dabei den Vorrang vor den Standorten „Weilheimer Berg“ und „Wurmlinger Berg“.

Öffentliche Sitzung nicht gut besucht

Aufgrund der zum 1. Februar 2023 geänderten Gesetzeslage, müssen bestimmte Flächenziele für erneuerbare Energien eingehalten werden. Das Land Baden-Württemberg hat dabei festgelegt, dass insgesamt zwei Prozent der Flächen planungsrechtlich gesichert werden müssen, 1,8 Prozent davon für Windenergie. Das haben die jeweiligen Regionalverbände dann umzusetzen. Das erklärt der Bürgermeister auch in einer Mail, die er an die auf dem Flugblatt genannte Adresse verschickt hat.

„Als einzige Gemeinde im Verwaltungsraum Tuttlingen haben wir die betreffende Sitzung des Gemeinderats am 20. Juli 2023 in größere Räumlichkeiten (die Ostbaarhalle) verlegt, um dem erwarteten Zuhörerzuspruch gerecht zu werden“, erklärt Buhl darin unter anderem. Im Mitteilungsblatt sei diese auch angekündigt worden, „das haben offensichtlich nicht viele gelesen“, sagt er. Denn der Zuhörerandrang hielt sich in Grenzen.

Bau noch längst nicht beschlossen

„Im Flugblatt wird die Frage aufgeworfen, ob der Bau von Windkraftanlagen in Seitingen-Oberflacht bereits beschlossen wurde. Diese Frage ist klipp und klar zu verneinen. Mit der Planung durch den Regionalverband werden planungsrechtliche Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es nicht zu einem ,Wildwuchs’ von Windkraftanlagen auf den Höhen rund um Seitingen-Oberflacht kommt“, schreibt er an die Verfasser.

„Wenn wir uns an der Planung nicht beteiligen, dann besteht eben diese Gefahr“, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Dann könnte jeder Eigentümer eine Windkraftanlage auf seinem Grundstück bauen. Uns ist wichtig, dass die Fläche kompakt und überschaubar ist.“

Maximal fünf Windkraftanlagen zu erwarten

So habe die Gemeinde als Eigentümerin der Grundstücke viel in der Hand, wenn es einmal konkret werden sollte. Beispielsweise, wo und durch wen Windkraftanlagen gebaut werden. „Wenn das Planwerk verabschiedet ist, ist der Bau von Windkraftanlagen grundsätzlich auf den Flächen, die die Gemeinde favorisiert, möglich“, schildert er in der Mail. Für Seitingen-Oberflacht bedeutet das aber auch, dass es vier, maximal fünf Windkraftanlagen geben wird. „Mehr haben keinen Platz.“

Bürgerbefragung macht aus Sicht Buhls zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn

Allerdings: Bis der Regionalplan in Kraft tritt, wird es sicher 2025. Bis dahin erhofft sich Buhl Daten von den Anlagen auf dem Winterberg, was deren Wirtschaftlichkeit angeht. „Morgens, aber vor allem abends, wenn ich nach Hause fahre, drehen die sich immer.“

Tag des offenen Windparks für Fragen nutzen

Am Freitag, 22. September, ist von 14 bis 18 Uhr Tag des offenen Windparks auf dem Winterberg (Möhringer Berg). Es fahren Shuttle-Busse. „Da kann sich die Bevölkerung informieren und technische Fragen, oder Fragen in Bezug auf den Lärm stellen“, sagt Buhl.

Für eine Bürgerbefragung, wie im Flugblatt gefordert und wie es sie beispielsweise in Kolbingen gegeben hat, sei in Seitingen-Oberflacht der falsche Zeitpunkt, sagt er. „In Kolbingen gab es eine konkrete Anfrage und einen konkreten Standort.“ Das sei in der Doppelgemeinde noch Zukunftsmusik. Denn um konkrete Flächen und Anträge geht es der Einschätzung des Bürgermeisters erst im Jahr 2025.

Bürger haben Möglichkeit, Bedenken anzubringen

Erst einmal folgen die öffentlichen Auslegungen des Regionalplans. Buhl rechnet Anfang kommenden Jahres damit. „Die gesamte Bevölkerung wird angehört“, erklärt Buhl.

Jeder hat die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Jürgen Buhl

Daher wolle er auch Leute, die Bedenken haben motivieren, diese anzubringen. „Die Fragen müssen dann im Laufe des Verfahrens geklärt werden.“

Unserer Redaktion gegenüber betont Buhl: „Mir ist an einer umfassenden Information und einem sachlichen Austausch über die offenen Fragen gelegen. Ich nehme mir gerne die Zeit und setze mich bei Fragen mit den Leuten zusammen.“