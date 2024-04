Von der Migration hin zur gelungenen Integration

Gelungene Integration ist machbar, so das Fazit des Helferkreises Asyl aus Seitingen-Oberflacht. Bereits seit 2017 ist der Kreis, bestehend aus rund 15 Ehrenamtlichen, tätig. In einer Veranstaltungsreihe der Erwachsenenbildung im Kreis Tuttlingen kommt zum Ausdruck, was möglich ist, wenn viele an einem Strang ziehen und Integration praktisch realisieren. An konkreten Beispielen soll an zwei Abenden in Seitingen-Oberflacht die erfolgreiche Arbeit im Kontext von Migration und Integration von Flüchtlingen aufgezeigt werden. Veranstalter ist die katholische Erwachsenenbildung Tuttlingen (keb) in Kooperation mit der Volkshochschule Tuttlingen, der evangelischen Erwachsenenbildung und dem Helferkreis von Seitingen-Oberflacht.

Für negative Schlagzeilen hatte im vergangenen Jahr der Fall eines jungen straffällig gewordenen Tunesiers gesorgt, der in der Gemeinschaftsunterkunft der Gemeinde untergebracht war. Dies war ein Einzelfall, der jedoch Vorurteile und Ängste in der Bevölkerung geschürt hatte. Diesem Einzelfall stehen aber etliche positive und gelungene Integrationsprozesse von Familien aus unterschiedlichen Herkunftsländern, wie etwa aus dem Iran, dem Irak und aus Eritrea entgegen.

In enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung haben die ehrenamtlich engagierten Mitglieder des Helferkreises in den vergangenen Jahren einiges investiert. Die Erfahrung, dass diese Arbeit wertvoll und erfolgreich ist, bestätigt ihr Engagement. Und hiermit treten sie nun in Form einer Podiumsdiskussion an die Öffentlichkeit. An Beispielen gelungener Integration berichten Mitglieder des Helferkreises sowie Flüchtlinge in kurzen Statements über ihre Erfahrungen, um Vorurteile abzubauen und anschließend auf aktuelle Fragen zum Thema Flucht und Integration einzugehen. Das Podiumsgespräch findet am Dienstag, 9. April, 19.30 Uhr, im Gemeindezentrum in Seitingen-Oberflacht (Oberflachter Str. 23) statt.

Eine Woche später, am 16. April, 19.30, ebenfalls im Gemeindezentrum von Seitingen-Oberflacht, laden die Verantwortlichen ein, die abenteuerliche und oftmals dramatische Arbeit eines Seenotretters im Mittelmeer kennenzulernen: Friedhold Ulonska ist Theologe, Journalist und aktuell vor allem Kapitän bei RESQSHIP, einer zivilen Hilfsorganisation. Mit seinem Schiff, der Nadir, ist er zusammen mit anderen Ehrenamtlichen als Seenotretter im Mittelmeer auf der tödlichsten Flüchtlingsroute unterwegs, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Der Vortrag beleuchtet die Arbeit, speziell den Ablauf von Rettungseinsätzen. Auch wird dargestellt, wer die Retter und Retterinnen sind, was sie auf ihren Reisen erleben, auf welche Menschen und Schicksale sie treffen.

Eine Anmeldung für die beiden Veranstaltungen ist nicht nötig. Der Eintritt ist jeweils frei, doch können Projekte des Arbeitskreises gerne durch eine Spende unterstützt werden.