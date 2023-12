Seit zweieinhalb Wochen ist die Ortsdurchfahrt in Seitingen gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten für die Fußgängerampel in der Oberflachter Straße auf Höhe des Elta- und Schulwegs sowie gleichzeitig für den Zebrastreifen in der Gunninger Straße. In der vergangenen Woche war eine wetterbedingte Zwangspause angesagt. Das sorgte wohl beim ein oder anderen für Unmut.

Haltestellen in Oberflacht werden derzeit nicht angefahren

Recht kurzfristig musste Bürgermeister Jürgen Buhl seine Mitbürgerinnen und Mitbürger über die Sperrung, die mit einer Dauer drei Wochen angekündigt wurde, informieren. Seit dem 28. November wird über Gunningen umgeleitet.

Auswirkungen hat das aber auch auf den Nahverkehr: Haltestellen in Oberflacht werden seither nicht mehr angefahren. In der Kürze der Zeit sei es nicht möglich gewesen, eine innerörtliche Umleitung für den Nahverkehr einzurichten, teilte die Gemeindeverwaltung damals mit. In Seitingen wurde in der Oberen Hauptstraße beim Rathausbrunnen eine Bedarfshaltestelle in Richtung Tuttlingen eingerichtet.

Arbeiten soll vor Weihnachten abgeschlossen werden

„Die Firma Walter arbeitet seit Montag wieder an der Fußgängerampel und kommt gut voran. So wie aussieht, macht das Wetter mit, sodass die Baustelle Ende kommender Woche abgeschlossen werden kann“, teilt Bürgermeister Buhl auf Nachfrage mit. „Am Donnerstag, 21. Dezember, ist der Asphalteinbau vorgesehen und im Laufe des Freitags der Abbau der Baustelleneinrichtung und -absperrung. Die Umleitung kann dann wieder aufgehoben werden“, schreibt er.

Vor allem zu Beginn habe es einige heftige Reaktionen gegeben, schildert er. „Ich verstehe ja auch, dass es für die Schüler aus Oberflacht und deren Eltern eine große Belastung ist, wenn sie jetzt nach Durchhausen gefahren werden müssen oder zu Fuß nach Seitingen gehen müssen. Für manche sind das zu Fuß zwei Kilometer und das bei Regenwetter und Dunkelheit“, sagt der Bürgermeister.

Bürgermeister kann nicht jede Kritik nachvollziehen

Kritik habe es aber auch gegeben, weil die Sperrung in der vergangenen Woche aufrechterhalten worden sei, so Buhl. Wegen der winterlichen Verhältnisse habe nicht gearbeitet werden können. „Ein Abbau der Baustelle und ein Wiedereinrichten innerhalb weniger Tage wäre vom Aufwand her nicht vertretbar gewesen. Zudem hätte der Nahverkehr auch einen zeitlichen Vorlauf benötigt, um fahrplanmäßig wieder die Haltestellen in Oberflacht anzufahren“, erklärt er.

Es sei aber mit der Straßenbaufirma vereinbart worden, dass ab Montag, 11. Dezember, weitergearbeitet werde. „Jetzt bin ich froh, dass der Wettergott ein Einsehen hatte und die Umleitung noch vor Weihnachten beendet werden kann“, sagt Buhl abschließend. Die Fußgängerampel in der Oberflachter Straße und der Zebrastreifen in der Gunninger Straße sollen für eine verbesserte Verkehrssicherheit - insbesondere für Kinder und Schüler - sorgen.