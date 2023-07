In Seitingen–Oberflacht hat ein Asylbewerber in den vergangenen Wochen für Unruhe gesorgt. Die Lage könnte sich aber bald entspannen, denn die Behörden setzen sich für eine Abschiebung des 22–Jährigen ein.

Anwohner fühlen sich nicht mehr sicher

Im Quartier zwischen Gunninger und Karpfenstraße im Ortsteil Seitingen leben jüngere und ältere Menschen, Frauen mit Kindern und Familien, „eine gesunde Mischung an Bewohnern“, wie Bürgermeister Jürgen Buhl es beschreibt. Seit einigen Monaten fühlen sie sich in ihrem Zuhause aber nicht mehr ganz so sicher.

Der Grund dafür ist ein 22–Jähriger, der in der benachbarten Gemeinschaftsunterkunft (GU) untergebracht ist. Das Landratsamt Tuttlingen spricht auf Nachfrage unserer Redaktion von dem tunesischen Asylbewerber Mahamed J. „Ihm werden mehrere Straftaten zur Last gelegt“, heißt es in der schriftlichen Antwort der Pressestelle.

Mohamed J. treibt sich auf Grundstücken herum und verhält sich aufdringlich

Wie Buhl schildert, soll J. private Grundstücke betreten, sich auffällig dort umschauen, vor allem bei Nacht. Er sei in Garagen gegangen, habe versucht, Motorroller zu klauen, „völlig ohne Hemmungen“, so Buhl. Einige Anwohner hätten daraufhin Überwachungskameras installiert.

Zudem habe er eine aggressive Art an sich, nähere sich den Leuten bis auf wenige Zentimeter Abstand, so Buhl. Weil er sich den Mitarbeiterinnen des Nahkaufmarktes im Ortsteil Oberflacht gegenüber aufdringlich verhalten und gar nach Feierabend aufgelauert habe, hätte er dort inzwischen sogar Hausverbot, erklärt Seitingen–Oberflachts Bürgermeister weiter.

In den Monaten April und Mai hätten sich dann Einbrüche und Diebstähle gehäuft. Es wird vermutet, dass der 22–Jährige dahinter steckt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, seien die Täter bisher nicht in allen Fällen ermittelt.

Delikte geschehen im Umkreis der Unterkunft von J.

Auffallend sei, so Buhl, dass die Delikte hauptsächlich in Seitingen und dem Nahkauf in Oberflacht begangen worden seien — im Umkreis von 500 Metern um die GU herum. Buhl stehe in engem Kontakt mit der Ausländerbehörde des Landkreises sowie der Polizei.

Nachdem J. bereits in einer Unterkunft in Trossingen Unruhe gestiftet habe, sei er in die GU nach Seitingen verlegt worden, sagt Buhl. „Weil es die einzige Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Tuttlingen ist, die eine Security hat“, so der Bürgermeister.

Aktuell sind wegen des Bewohners zwei Security–Kräfte rund um die Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft im Einsatz, teilt Landratsamts–Pressesprecherin Muriel Eikmeyer mit

Im Laufe des vergangenen Monats habe Buhl viele Anfragen bekommen, was die Gemeinde unternehmen würde, um die Einwohner zu schützen. Zudem sei Unverständnis darüber geäußert worden, dass der 22–Jährige nicht festgenommen worden sei. Schließlich stellte er zusammen mit dem Polizeirevier Tuttlingen am 11. Juli eine Informationsveranstaltung auf die Beine.

Verhalten von J. beschäftigt die Leute

Eingeladen waren die Bewohner des Quartiers um die GU herum. Von 90 eingeladenen Personen seien 60 gekommen, sagt Buhl. Zum Vergleich zieht er eine Sitzung des Gemeinderates heran, bei der es jüngst um das Thema Windkraft ging.

Diese war sogar in die Ostbaarhalle verlegt worden, weil mit großem Interesse gerechnet worden war. Gekommen seien nur 13 Leute, so Buhl. „Das ist ein Thema, das die Leute beschäftigt“, sagt er in Bezug auf J.

Seitens des Landratsamtes in Tuttlingen sei vor der Veranstaltung bereits das Signal gekommen, dass der Mann vor der Abschiebung stehe, so Buhl. Genannt worden sei ihm ein Zeithorizont von vier Wochen. „Das hat auch ein Stück weit Dampf rausgenommen“, erklärt der Bürgermeister.

Abschiebung des 22–Jährigen ist das Ziel

Wie Eikmeyer auf Nachfrage mitteilt, sei J. über die Polizei dem „Sonderstab gefährliche Ausländer“ beim Innenministerium Baden–Württemberg gemeldet worden. „Ziel ist die Abschiebung von Herrn J. Das für Abschiebungen zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe steht mit den tunesischen Behörden in Kontakt, um Passersatzdokumente zu beschaffen“, schreibt sie.

Abschließend heißt es: „Wir sehen eine hohe Dringlichkeit, dass Herr J. des Landes verwiesen wird, zumal diese Einzelfälle der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung massiv schaden. Wir nehmen die Sorgen der Bevölkerung sehr ernst.“

Erst der zweite schwierige Fall in der Unterkunft

Dass es sich bei J. um einen Ausnahmefall handle, ist auch Buhl bewusst. Daher sei ihm wichtig gewesen, bei der Infoveranstaltung darauf hinzuweisen, dass es mit Blick auf die GU in all den Jahren insgesamt zu wenigen Vorfällen gekommen sei. J. sei erst der zweite schwierige Fall.

„Eigentlich ist es also überschaubar“, so Buhl. Denn die Unterkunft sei regelmäßig mit 60 Personen belegt, „also randvoll“. „Wir haben einen Helferkreis, der sich toll kümmert“, sagt Buhl.

„Wir haben sehr viele Erfolge und tolle Beispiele an Integration, bei denen sich die Leute einbringen und sesshaft geworden sind.“ Daher versuche man in der Gemeinde nun, den Zeitraum, bis J. weg ist, so gut es geht zu überbrücken.

Bürgermeister weist im Amtsblatt auf J. hin

Nach der Veranstaltung habe Buhl mit einigen Gemeinderäten beraten, wie am besten mit den Vorfällen um J. umgegangen werden soll. Dabei heraus kam eine Mitteilung im Amtsblatt, in der auf die Situation hingewiesen wurde. Mitunter wird darin auch beschrieben, dass J. hauptsächlich französisch spricht und überwiegend mit einer schwarzen Lederjacke und blauen Turnschuhen bekleidet sei.

Wir haben beschlossen, eine Täterbeschreibung aufzunehmen. Jürgen Buhl

Zudem ist dort die Nummer des Tuttlinger Polizeireviers angegeben. „Die Polizei ist auch nachts besetzt“, und könne bei freien Kapazitäten eine Streife vorbeischicken, so Buhl.

Anwohner gründen Whatsapp–Gruppen, um sich zu helfen

Inzwischen sei es deutlich ruhiger geworden, die „große Angst“ sei weg, erklärt er. Die Einwohner Seitingens seien aber wesentlich sensibler geworden. So hätten die Anwohner Whatsapp–Gruppen gegründet, um sich gegenseitig zu helfen.

Beispielsweise, wenn J. auf einem der Grundstücke herumschleiche oder sich vor einem Anwohner aufbaue. Sie würden gegenseitig auf sich und die Häuser schauen, sodass auch in der Urlaubszeit nichts passiert. „Das ist ein Vorteil auf dem Land“, sagt Buhl.

Wenn der ihm bekannte Zeitrahmen der vorgesehenen Abschiebung stimmt, dann sollte J. Seitingen–Oberflacht bis Mitte August verlassen haben.

Wir hoffen, dass er bald weg ist und wieder Ruhe einkehrt. Jürgen Buhl

Das sagt das Polizeipräsidium Konstanz zur Causa J.

„Das Polizeipräsidium Konstanz hat sowohl die Diebstähle im Bereich Seitingen Oberflacht wie auch das Verhalten der genannten Person, die vorwiegend durch Ordnungsstörungen und Kleinkriminalität von sich reden machte, im Blick“, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage mit.

Von Mai bis heute seien drei Einbrüche bei der Polizei angezeigt worden, „darunter ein versuchter Diebstahl aus Wohnhaus, bei dem der Täter auf frischer Tat festgenommen werden konnte, ein Einbruch in eine Gaststätte sowie der Aufbruch eines Kraftfahrzeuges“, heißt es in der Antwort weiter. Bei dem Festgenommenen handelte es sich laut Polizei aber nicht um J.

Nicht bei allen Delikten sind die Täter bislang ermittelt

Im selben Zeitraum seien zudem vier Diebstähle aus unverschlossenen Kfz angezeigt worden. „Die besagte Person wurde stets in die polizeilichen Überprüfungen einbezogen, die Täterschaft konnte bislang nicht in allen Fällen ermittelt werden“, teilt das Polizeipräsidium mit.

„Justiz und Polizei arbeiten insbesondere bei Ermittlungen gegen wiederholt auffällige Tatverdächtige eng zusammen“, heißt es weiter. „Bis dato steht der Nachweis, dass der Mann für alle genannten Straftaten als Täter in Betracht kommt, aus. Dennoch wurden seine Akten an zentraler Stelle zur Einleitung weiterer Maßnahmen zusammengeführt.“

Das Polizeipräsidium Konstanz nehme die Sorgen der Bevölkerung und des Bürgermeisters der ernst „und wird auch die Streifentätigkeit in diesem Bereich anpassen“, heißt es abschließend.