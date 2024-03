Wer vor dem Rathaus in Seitingen-Oberflacht steht, stellt sich mitunter die Frage, warum das Gebäude aus Sicht des Denkmalschutzes so erhaltenswert ist.

Janina Dinkelaker, stellvertretende Pressesprecherin, hat es auf Nachfrage wie folgt begründet:

Das Rathaus in Seitingen-Oberflacht ist eines der wenigen Rathäuser in Baden-Württemberg aus den 1960er-Jahren, die so authentisch erhalten sind, dass sie die strengen Kriterien des Denkmalschutzgesetzes in Baden-Württemberg gemäß Paragraf zwei erfüllen.

Das Rathaus wurde vom Tübinger Architekten Ernst Breitling, einem Schüler der bedeutenden Stuttgarter Architekten Paul Bonatz und Paul Schmitthenner, 1963 entworfen. Dass eine kleine ländliche Gemeinde ein Rathaus in modernen Formen neu bauen ließ, ist zu Beginn der 1960er-Jahre eine Seltenheit. Hoher finanzieller und personeller Aufwand gingen mit dem Neubau einher.

Das ästhetisch qualitätvolle Rathaus zeigt, dass sich Seitingen als moderne, transparente, demokratische und nicht zuletzt leistungsfähige Gemeinde präsentieren wollte. Daher ist das Rathaus ein besonders schützenswertes Zeugnis der jüngeren Ortsgeschichte.

Das zweigeschossige Gebäude nimmt mit dem Dachreiter und der als offene Laube gestalteten Vorhalle typische Elemente historischer Rathausarchitektur auf, die es seit dem Mittelalter gab. Der Architekt interpretierte die seit dem Mittelalter bekannten Bauteile auf zeitgemäße Art und Weise und schuf damit ein für die 1960er-Jahre beispielhaftes Gebäude. Durch Elemente wie die großflächigen Klarglasfronten oder die Betonpflanzbecken verschwindet die Grenze zwischen Außen- und Innenraum, was in der wissenschaftlichen Literatur oft als Zeichen des demokratischen Grundverständnis in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit gedeutet wird.

Man wollte sich damals gezielt von der Schwere der 1930er- und 1940er-Jahre absetzen. Dieses Konzept der Offenheit setzte Architekt Breitling in einer geometrischen Formensprache der späten Nachkriegsmoderne um, womit dem Rathausbau architekturgeschichtliche und künstlerische Bedeutung zukommt. Die geglätteten und schalungssichtigen Betonoberflächen verleihen dem Bau zusätzlich Anklänge des sogenannten béton brut, des roh und unverblümt wiedergegebenen Betons, der als Brutalismus insbesondere während der 1960er-Jahre Verwendung fand. Teilweise wird diese Architektur aus geschmacklichen Gründen noch nicht allerorts geschätzt. Ein internationales Ausstellungsprojekt des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main verdeutlicht jedoch, dass die Architektur dieser Zeit zunehmend Beachtung und Anerkennung erfährt. (sz)