Alle Jahre wieder verwandelt die Familie Grikszus zur Freude aller Nachbarn und vorbeilaufenden Spaziergänger ihren Garten an der Klingenstraße in eine vorweihnachtliche Zauberwelt.

Jedes Jahr kommen neue Elemente dazu. Heuer ein Engel. (Foto: Sabine Doderer )

Viele Stunden Arbeit haben Erika Grikszus, ihre Tochter Nadine und deren Ehemann Matthias an den vergangenen Wochenenden in die akkurate Installation dieser magischen Lichterwelt investiert. „Wir führen damit eine Tradition fort, die mein Vater Eugen schon vor über 25 Jahren begonnen hat“, so Nadine Grikszus.

Tradition seit vielen Jahren

Zur Tradition gehört auch, dass in jedem Jahr eine neue Figur beziehungsweise ein neues Motiv hinzugekauft und aufgebaut wird. In diesem Jahr ist es eine prächtige Engelsfigur, die die üppigen Reh-, Hirsch- und Sternmotive neben zahlreichen Lichterketten und Schnee- und Weihnachtsmannfiguren komplettiert. Auch die beleuchteten Weihnachtsbäume dürfen in diesem Jahr nicht fehlen.

Auch dekoriert? Gerne Bilder schicken!

Ebenfalls über die vergangenen Jahrzehnte hat die Familie eine umfängliche Tannenschonung hinter ihrem Wohnhaus angelegt, von der sie alljährlich Weihnachtsbäume verkauft. „Wir lieben diese Zeit und verwandeln Haus und Garten mit dieser filigranen Lichtinstallation mitten in der dunklen Jahreszeit in einen stimmungsvollen Ort, der zur Besinnlichkeit anregt“, unterstreicht Matthias Grikszus.

Haben Sie auch eine außergewöhnliche Weihnachtsbeleuchtung im Haus oder im Garten? Schicken Sie uns gerne auch sonstige schöne Winterbilder aus der Region per E-Mail an die Redaktion: [email protected].