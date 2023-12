Am frühen Montagmorgen ist ein Streufahrzeug der Straßenmeisterei Spaichingen mit 8000 Litern Streusalz an Bord die Böschung an der Elta hinuntergerutscht.

Radweg ist nicht breit genug

Weil die Hauptdurchgangsstraße wegen Straßenbauarbeiten gesperrt ist, musste das Streufahrzeug die Umleitung über den Radweg nehmen. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste der Fahrer des Streufahrzeugs ausweichen. Dabei rutschte das schwere Fahrzeug ab.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Es wird ein Kran erwartet, der das Fahrzeug birgt. Der Radweg bleibt so lange für alle Fahrzeuge gesperrt.

Umleitung nur noch im Einbahnverkehr?

Nun muss in Seitingen-Oberflacht wiederum die Umleitung geändert werden. Sowohl die Umfahrung der Baustelle über den Kirchberg als auch über den Radweg entlang der Elta werden nun, sofern die Straßenverkehrsbehörde dem zustimmt, als Einbahnverkehr eingerichtete.