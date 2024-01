Silvia Jung und Jutta Höss stellen aus

Die beiden Spaichinger Künstlerinnen Silvia Jung und Jutta Höss (die langjährige Schulleiterin der Rupert-Mayer-Schule Spaichingen) werden an drei Sonntagen, am 21. und 28. Januar sowie 4. Februar, im Museum Seitingen-Oberflacht (Schulweg 7) Werke ausstellen und verkaufen. Titel der Ausstellung ist „Synapsen: Schrift - Bild - Ton“. Öffnungszeiten sind an den drei Sonntagen jeweils von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wie die Initiatoren mitteilen, soll ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf von Kunstwerken dem ambulanten Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst zugute kommen, den der Malteser Hilfsdienst derzeit im Landkreis aufbaut. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden in Familien mit Kindern eingesetzt, die mit einer lebensverkürzenden Diagnose konfrontiert sind. Sie kümmern sich um die Kinder und Jugendlichen und versuchen so für die Eltern und Angehörigen notwendige Freiräume passend zu den Bedürfnissen zu schaffen, sie zu entlasten und zu unterstützen.