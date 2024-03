Seitingen-Oberflacht strebt Kompromiss bei Kostenbeteiligung der Gymnasien an

Die Umlandgemeinden sollen sich an den Sanierungskosten für die Tuttlinger Gymnasien beteiligen. Seitingen-Oberflacht hat sich nach einstimmigen Gemeinderatsbeschluss mit den anderen betroffenen Kommunen entschieden, eine Absichtserklärung mit der Stadt Tuttlingen zu vereinbaren. Der Grund: So soll Zeit gewonnen werden, um rechtliche Fragen klären zu können.

Entsprechend der anteiligen Schülerzahlen soll sich die Doppelgemeinde an der Sanierung der Gymnasien beteiligen - und das mit rund zwei Millionen Euro. Bis Ende März hat die Stadt Tuttlingen den betroffenen Gemeinden eine Erklärungsfrist eingeräumt, um in eine Freiwilligkeitsphase einzusteigen. Die Kreisstadt will mit dieser Phase die Kostenbeteiligung in Form einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung klären.

Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Jürgen Buhl hofft dabei auf einen Kompromiss, der „unsere Argumente, insbesondere gegen die Höhe der Beteiligungszahlungen, berücksichtigt“, betonte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Eine gerichtliche Klärung des Sachverhalts sieht Buhl stattdessen als nachteilig an, da sich dieses Verfahren über Jahre hinziehen könne. „Die Verzinsung der Beträge könnten die Summe, die die Gemeinde tragen muss, noch deutlich erhöhen“, gab der Bürgermeister zu bedenken. Auch andere Gemeinden, beispielsweise Kolbingen, sind daran interessiert, eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten gut leben können.

Derzeit unterzeichnen die betroffenen Kommunen zunächst eine Absichtserklärung. Damit können Gemeinden wie Seitingen-Oberflacht genügend Zeit gewinnen, um rechtliche Fragen in Bezug auf die Freiwilligkeitsphase zu klären. Die Absichtserklärung tritt mit Unterzeichnung aller Kommunen in Kraft und endet mit dem Beginn der Freiwilligkeitsphase, spätestens aber Ende des Jahres.

Der Inhalt dieser Absichtserklärung sieht unter anderem das Interesse der Kommunen vor, in eine Freiwilligkeitsphase einzusteigen, als gemeinsames Ziel eine für die Beteiligten rechtlich und wirtschaftlich tragfähige Vereinbarung zu entwickeln, und bis Ende Juli die Eckpunkte eines Vereinbarungsentwurfs aktiv in Arbeitsgruppen zu erarbeiten. Bis Ende des Jahres soll der gemeinsame Entwurf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung den kommunalen Gremien zur Annahme empfohlen werden.

Die Gemeinderäte von Seitingen-Oberflacht stimmten dem Abschluss einer Absichtserklärung mit der Stadt Tuttlingen einstimmig zu.