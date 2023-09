Die Kartons sind im Eingangsbereich des Rathauses gestapelt, Ende Oktober will Bürgermeister Jürgen Buhl mit seinen Mitarbeitern umziehen. Bis die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes starten kann, vergehen aber noch Monate. Doch dann soll alles bereit sein.

Server laufen über Funk

260 Kartons hat Seitingen–Oberflacht von der Gemeinde Aldingen übernommen. Dort ist der Umzug abgehakt. Die vergangenen Ferienwochen seien genutzt worden, um erste Dinge einzupacken, berichtet Buhl. Es wird nicht alles mit in die von der Volksbank angemieteten Räumlichkeiten umziehen.

„Der Server bleibt stehen“, berichtet Buhl. Denn die Gemeindeverwaltung zieht nur einige Meter weiter. „Das läuft dann über Funk, ähnlich wie in Mühlheim.“ Dort wird das denkmalgeschützte Rathaus ebenfalls seit mehreren Monaten restauriert und die technische Lösung funktioniere gut, das habe Bühl bei Amtskollegen Jörg Kaltenbach in Erfahrung gebracht.

Anfang 2026 soll wieder eingezogen werden

„Ziel ist, dass wir Ende 2025 beziehungsweise zum Jahreswechsel 2026 wieder im Rathaus sind“, schildert Buhl. Der mit der Volksbank geschlossene Mietvertrag könne aber gegebenenfalls verlängert werden. Eine Erweiterung des Rathauses sei nicht notwendig, dafür soll künftig die Feuerwehrgarage miteinbezogen werden.

Die Feuerwehrgarage wird künftig mit ins Rathaus einbezogen, sodass keine Erweiterung notwendig ist. (Foto: Linda Seiss )

„Das Thema hat die Gemeinde über viele Jahrzehnte beschäftigt“, erinnert Buhl. Bereits sein Vorgänger Bernhard Flad setzte sich für eine Sanierung ein, schließlich saß dieser zu seiner Amtszeit in seinem Büro bereits wortwörtlich im Regen. Und das jüngste Unwetter im Kreis zeigte abermals, dass die Sanierung mehr als notwendig ist.

Akten können gerettet werden, Telefonanlage nicht

Jürgen Buhl ist an diesem Tag im Rathaus gewesen. Mit bangem Blick habe er auf die großen Scheiben des Sitzungssaals geschaut und sich gefragt, ob diese dem Hagel wohl standhalten würden, schildert er. Auch die Tatsache, dass immer wieder Wasser ins Rathausinnere dringt, beschäftigte Buhl. Am besagten Unwettertag habe er ein Gluckern gehört. Zwischen den Wänden sei das Wasser heruntergelaufen, berichtet er.

„Wasser ist echt gnadenlos. Was an Akten zu retten war, habe ich auf die Seite gestellt“, sagt Buhl. „Die Telefonanlage hat es erwischt.“ Daher sei das Rathaus mehrere Tage telefonisch nicht erreichbar gewesen — zum Glück mitten im Urlaub.

Denkmalschutz eine Herausforderung bei der Planung

Das Problem: Der Architekt, Ernst Breitling, entschied sich damals für innen liegende Dachrinnen. Das bei einer Sanierung zu ändern: schwierig. Denn: „Die Architekten hatten damals einen gewissen Ruf“, erklärt Buhl. So auch Breitling. Das Rathaus in Seitingen ist denkmalgeschützt.

Die Rückseite des Rathauses in Seitingen (Foto: Linda Seiss )

Eine Lösung müsse die Gemeinde dann mit dem Architekten finden. Denn eine Einladung des Denkmalamts zu einem Vor–Ort–Termin, habe dieses abgelehnt. Fragen oder Ideen müssten schriftlich geschickt werden, schildert Buhl.

Sensible Dinge werden im Sitzungssaal besprochen

Doch auch aus Datenschutz–Sicht sieht Buhl die Sanierung als wichtig an. Die Wände im Gebäude sind sehr dünn, es sind quasi die Rückwände der Schränke, die in den einzelnen Büros stehen. Darüber befinden sich eingezogene Oberlichter aus Plexiglas. „Das ist mit Blick auf den Datenschutz schon bedenklich.“ Schließlich sei dadurch auf dem Gang zu hören, was in den Büros besprochen wird. Zu Besuchszeiten müsse er durchaus aufpassen, was er bespricht, sagt Buhl — beziehungsweise geht er mit Besuchern direkt in den Sitzungssaal.

Der Sitzungssaal soll auch nach der Sanierung wieder als solcher genutzt werden. „Aber mit entsprechender Verglasung, Verdunklung und Technik“, so Buhl. Geht es nach dem Bürgermeister, soll auch die große Luftaufnahme des Orts aus dem Jahr 1965/66, die eine Wand des Raumes ziert, erhalten bleiben.

Zuschuss von 750.000 Euro erwartet

Bis Ende September will Buhl den ELR–Förderantrag stellen. Weil Seitingen–Oberflacht derzeit Schwerpunktgemeinde ist und einen Zielvertrag mit dem Land Baden–Württemberg hat, sieht er „gute Chancen“ auf einen positiven Förderbescheid. 750.000 Euro winken der Gemeinde. Ende Februar beziehungsweise Anfang März rechnet Buhl dann mit der Bewilligung. „Bis dahin wollen wir in den Startlöchern stehen.

Darum ist das Seitinger Rathaus so besonders

Das Landesamt für Denkmalpflege fasst auf drei Seiten die Begründung der Denkmaleigenschaft des Rathauses in Seitingen zusammen. Zunächst wird in dem Dokument (Stand 24. Februar 2020) erklärt, was der Architekt, Ernst Breitling, alles designt hat und, dass er für seine Entwürfe für Kommunalbauten in den 1950er und 1960er Jahren etliche Wettbewerbe gewann. Es wird auch beschrieben, wie das Rathaus aussieht.

„Das über L–förmigem Grundriss errichtete Seitinger Rathaus ist ein zweigeschossiger, unterkellerter Eisenbetonskelettbau mit flach geneigtem Satteldach und spitzem Dachreiter“, heißt es dort unter anderem. „Das Rathaus von Seitingen ist ein bemerkenswerter Vertreter eines Rathauses der Nachkriegsmoderne im ländlichen Raum“, wird erklärt. Die offene Gestaltung — mit offener Laube und Glasfront beim Ratssaal — solle die Öffnung des Rates zur Bürgerschaft symbolisieren und bringe das Demokratieverständnis der pluralistischen offenen Gesellschaft der BRD in den 1960er Jahren zum Ausdruck.

Das Rathaus in Seitingen-Oberflacht ist denkmalgeschützt. Unter anderem seien die großen Glasflächen ein Element der Öffnung des Rates zur Bürgerschaft. (Foto: Linda Seiss )

„Architekturgeschichtlich ist das Rathaus ein überregional bemerkenswertes Zeugnis der Nachkriegsmoderne in Baden–Württemberg und ein interessantes Beispiel im Oeuvre des in den 1920/30er Jahren in Stuttgart bei Bonatz und Schmitthenner ausgebildeten Tübinger Architekten Ernst Breitlings“, steht in der Begründung.

„Das Rathaus von Seitingen ist ein Kulturdenkmal aus wissenschaftlichen, besonders architektur– und bautypengeschichtlichen sowie künstlerischen und heimatgeschichtlichen Gründen. Seine Erhaltung liegt insbesondere wegen seines dokumentarischen und exemplarischen Wertes im öffentlichen Interesse.“