Rasantes Spitzenspiel mit sechs Toren endet mit Remis

In der Kreisliga A2 Schwarzwald hat das Spitzenspiel zwischen Seitingen-Oberflacht und dem FSV Schwenningen seinen Namen verdient, aber keinen Sieger gefunden.

SV Seitingen-Oberflacht - FSV Schwenningen 3:3 (3:2). Sechs Treffer, eine tolle Kulisse von fast 450 Zuschauern und viele Emotionen - der Tabellenführer lieferte sich mit seinem Verfolger ein torreiches Duell. Beide Teams begannen rasant. Nach einer Flanke von Christian Wessels sorgte Mihail Tsamourlidis per Flugkopfball nach 100 Sekunden für das schnelle 0:1. Diesem Paukenschlag folgte direkt der nächste - Elfmeter für die Hausherren, jedoch wehrte Samir Samkovic im FSV-Kasten den Schuss von Richard Waal ab (7.). Waal glich aber kurze Zeit später zum 1:1 aus. Bei einem Konter legte ihm Mike Köhler auf (15.). Keine 180 Sekunden später unterlief Smakovic ein Torwartfehler und ein Freistoß von Joshia Woelke rutschte ihm zum Seitinger 2:1 flach durch ins Netz (18.).

Beide Teams agierten weiter im Offensivmodis. Der nächste Standard sorgte für das 2:2 in der 26. Minute: Dabei drückte Tsamourlidis eine Freistoßflanke von Ömer Bulut über die Linie. Kaum wieder angepfiffen, antwortete die Heimelf mit dem 3:2 durch Wolke. Es war wieder ein ruhender Ball über eine Ecke die aus dem Rückraum per Chip den Weg ins lange Eck fand (28.).

Danach passierte lange nichts, ehe die Gäste nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zum 3:3 kamen (72.). Neuzugang Christian Wessels verwertete eine Hereingabe von Alen Klicic eiskalt. Bis zum Ende blieb es auf beiden Seiten spannend mit Chancen zum vierten Treffer. Für Seitingen vergab der eingewechselte Leon Schrödinger (81.), bei den Mooskickern Ömer Bulut als er frei in Richtung Tor uneigennützig quer spielte, anstatt selber abzuschließen.

Trainerstimmen: Samuel Witzig (SVSO): „Das 3:3 geht am Ende in Ordnung. Beide Seiten hatten den 4:3-Siegtreffer auf dem Fuß. In der ersten Hälfte waren wir den Tick besser, in der zweiten die FSV. Es war ein echtes Spitzenspiel.“ Almir Smakovic (FSV): „Wir haben in der ersten Hälfte trotz der Gegentore nicht die Ruhe verloren. Spielerisch waren wir besser, Seitingen hat es aber geschickt gemacht. Wichtig war für uns der gehaltene Elfmeter.“

Tore: 0:1 Mihail Tsamourlidis (2.), 1:1 Richard Waal (15.), 2:1 Joshua Woelke (18.), 2:2 Tsamourlidis (26.), 3:2 Woelke (28.), 3:3 Christian Wessels (72.). Besonderes Vorkommnis: FSV-Torhüter Samir Smakovic hält Elfmeter von Richard Waal (SVSO/7.). Schiedsrichter: Kai Becherer (Donaueschingen). Zuschauer: 450.

Die weiteren Begegnungen

SV Tuningen - SG Irndorf/Bärenthal 3:0 (2:0). Schiedsrichter: Konrad Buck. Zuschauer: 70. Tore: 1:0 Fabian Gall (16.), 2:0 Nico Boni (18.), 3:0 Can Stegmann (87.). Gelbe Karten: 3/3.

SV Spaichingen - SV Egesheim 3:2 (1:0). Schiedsrichter: Jens Bormann. Zuschauer: 100. Tore: 1:0, 3:0 beide Lenny Geiger (18., 77.), 2:0 Alessandro Cinefra (68.), 3:1 Marco Lehr (86.), 3:2 Benedikt Maisch (89.).

SG Gosheim/Wehingen - FV Fatihspor Spaichingen 3:0 (3:0). Schiedsrichter: Patrick Born. Zuschauer: 100. Tore: 1:0 Fabian Vogel (30.), 2:0 Leon Bregenzer (33.), 3:0 Marcel Albrecht (35.). Gelbe Karten: 2/7.

SV Kolbingen - SV Deilingen-Delkhofen 9:1 (4:1). Schiedsrichter: Markus Straub. Zuschauer: 90. Tore: 1:0, 2:0, 3:1, 4:1 alle Lukas Hipp (27., 28., 45.+2, 45.+3), 2:1 Eigentor (43.), 5:1, 6:1, 7:1, 8:1 alle Yannick Frühwirt (53., 54., 79., 82.), 9:1 Jonas Rink (88.).

SV Renquishausen - SG Frittlingen/Wilflingen 2:2 (0:1). Schiedsrichter: Robin Litschko. Zuschauer: 100. Tore: 0:1 Dragan Karanov (18./Kopfball), 0:2 Jonas Betting (53.), 1:2 Marius Butz (65./Seitfallzieher), 2:2 Sebastian Schilling (Elfmeter/90.+3). Gelbe Karten: 2/6.

SC Wellendingen - SV Böttingen abgesagt.