Radwege–Lückenschluss soll noch dieses Jahr erfolgen

Gute Nachrichten für alle Radfahrer in und um Seitingen–Oberflacht: Die Planungen für den Radwege–Lückenschluss zwischen dem Parkplatz an der „Juxbrücke“ über die Elta und der Überführung über die Bundesstraße 523 am Konzenberg schreiten voran. Denn: Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Planung des Ingenieurbüros Breinlinger inzwischen geprüft und die Gesamtkosten von 222.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 10:59 Von: Simon Schneider