Die Feinbelagsarbeiten in Seitingen-Oberflacht werden wie geplant durch die Firma Walter durchgeführt. Das teilt die Verwaltung mit. Damit kann die Baustelle in der Ortsdurchfahrt Seitingen abgeschlossen werden.

Dadurch kann auch die Umleitung im Laufe des Freitags abgebaut werden, sodass der Verkehr wieder normal fließen kann. Auch die Bushaltestellen in Oberflacht werden dann wieder regulär angefahren.

Fußgängerampel komm im Frühjahr

Die Montage der Fußgängerampel erfolgt voraussichtlich Mitte Februar 2024. Dann ist aber keine Sperrung mehr notwendig.

Im Februar wird die Firma Walter auch mit den Arbeiten am geplanten Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Gunninger Straße in Höhe Weilheimer Straße beginnen. „Dann ist die Verkehrssicherheit der Fußgänger, insbesondere der Schüler und Kindergartenkinder stark verbessert“, teilt Bürgermeister Jürgen Buhl mit.