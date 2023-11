Die Ortsdurchfahrt Seitingen ist ab Dienstag, 28. November, voraussichtlich für drei Wochen für den Verkehr voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Umleitung erfolgt über Gunningen

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, beginnt die Firma Walter Straßenbau am Dienstag mit den Bauarbeiten für die Fußgängerampel in der Oberflachter Straße auf Höhe des Elta- und Schulwegs sowie gleichzeitig für den Zebrastreifen in der Gunninger Straße. Daher ist die Ortsdurchfahrt Seitingen für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung in Richtung Oberflacht und in umgekehrter Richtung erfolgt über Gunningen.

Haltestellen in Oberflacht werden in dem Zeitraum nicht angefahren

Weiter teilt die Verwaltung mit, dass es leider nicht möglich gewesen sei, eine innerörtliche Umleitung für den Nahverkehr einzurichten. Aus diesem Grund werden die Haltestellen in Oberflacht ab Dienstagmorgen 9 Uhr nicht mehr angefahren, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Bedarfshaltestelle in Seitingen

In Seitingen wird in der Oberen Hauptstraße beim Rathausbrunnen eine Bedarfshaltestelle in Richtung Tuttlingen eingerichtet. Die Haltestelle Tuttlinger Straße in Seitingen wird laut Gemeinde wie gewohnt bedient.

Kurzfristige Bekanntgabe macht Handeln schwer

Die Verwaltung bedauert diese kurzfristige Vollsperrung und bittet Nutzer des Nahverkehrs um Verständnis für diese Einschränkung. Es sei nach innerörtlichen Umleitungsmöglichkeiten gesucht worden, allerdings hätten diese nicht realisiert werden können, teilt die Verwaltung mit. Dass die Bauarbeiten am 28. November beginnen sollen, sei erst in der vergangenen Woche mitgeteilt worden.

Die Fußgängerampel in der Oberflachter Straße und dem Zebrastreifen in der Gunninger Straße werden langfristig für eine verbesserte Verkehrssicherheit insbesondere für unsere Kinder und Schüler sorgen. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten innerhalb von drei Wochen abgeschlossen sein.