Nostalgie pur erleben

Passend zur Vorweihnachtszeit kommt im Museum von Seitingen-Oberflacht nostalgische Stimmung auf. Nach einem Aufruf des Arbeitskreises Museum haben sich zahlreiche Leihgeber von zum Teil 50 Jahre alten Kaufmannsläden und Puppenherden aus der Gemeinde und auch aus Tuttlingen und Rietheim-Weilheim gefunden.

Was dort zusammengetragen und liebevoll aufgebaut wurde, kann sich sehen lassen: üppig bestückte Kaufmannsläden mit Produkten aus vergangenen Zeiten, gehäkeltes Obst und Gemüse, blank glänzende Miniaturherde mit Miniaturbesteck und vieles mehr. Beim Bestaunen dieser Raritäten kommen sicher nicht nur Kinderaugen zum strahlen. Viele aus der älteren Generation werden sich an eigene Erlebnisse und Geschichten rund um ihre Kinderstuben erinnern.

Einigen Herden sieht man noch die Gebrauchsspuren an. „Sie wurden tatsächlich damals von Kindern befeuert und die Kinder durften richtig darauf kochen“, erzählt Juliane Schipulle vom Arbeitskreis Museum. Im Zeitalter von smarten Kinderzimmern kaum vorstellbar. „Unsere Ausstellung richtet sich an Kinder und auch an Erwachsene, die hier eine Art von Zeitreise erleben können“, fügt Bürgermeister Jürgen Buhl hinzu.

Die Ausstellung ist noch an folgenden Sonntagen geöffnet: 26. November sowie 3. und 10. Dezember. Der Eintritt ist frei.