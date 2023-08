In der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Seitingen–Oberflacht hat ein 22–jähriger Asylbewerber in den vergangenen Wochen für Unruhe gesorgt. Mohamed J. kommt aus Tunesien und wurde bereits dem „Sonderstab gefährliche Ausländer“ beim Innenministerium Baden–Württemberg gemeldet — mit dem Ziel, dass J. abgeschoben wird.

Ab 1. September soll J. ausreisepflichtig sein

Denn laut Auskunft des Tuttlinger Landratsamtes werden ihm mehrere Straftaten zur Last gelegt. Zunächst stand ein Zeitrahmen von vier Wochen im Raum, also sollte es Mitte August so weit sein. Doch noch ist J. in der GU in Seitingen.

„Der Stand ist wohl der, dass er ab dem 1. September ausreisepflichtig ist“, erklärt Bürgermeister Jürgen Buhl auf Nachfrage. J. war durch sein Verhalten aufgefallen und hatte bei den Anwohnern im Umkreis von etwa 500 Metern um die GU für Sorgenfalten gesorgt. Unter anderem soll der 22–Jährige vorwiegend nachts private Grundstücke betreten, und versucht haben, Dinge zu klauen. Zudem habe er, so schilderte es Buhl, eine aggressive Art an sich und nähere sich den Leuten bis auf wenige Zentimeter.

Anwohner erzählen bei Trauung von Videoaufnahmen

Einige Anwohner haben deshalb Überwachungskameras installiert. Dass J. nachts um die Häuser schleiche und auf den Aufnahmen zu sehen sei, habe jüngst auch ein Paar bei einer Trauung erzählt, so Buhl. In der Urlaubszeit sei es nun etwas ruhiger geworden, berichtet er.

Zudem seien die Leute im Ort auch vorsichtiger geworden. „Laut Kriminalitätsstatistik des vergangenen Jahres waren wir im Landkreis mit der sicherste Ort“, sagt Buhl. Deswegen hätten sich viele Leute bisher auch keine Gedanken gemacht und auch im Erdgeschoss das Fenster ab und an mal offen gelassen, so Buhl. „Die meisten sind jetzt so vernünftig, dass sie die Fenster schließen.“

Transporter wird entwendet und später hinter GU gefunden

Einen Vorfall habe es aber Anfang August wohl noch gegeben. Ein Transporter sei entwendet und später hinter der GU aufgefunden worden. Allerdings habe der Schlüssel im Fahrzeug gesteckt. Der Fall ist auch bei der Polizei bekannt, „die Ermittlungen dauern an“, sagt Tatjana Deggelmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums in Konstanz, auf Nachfrage.

Auch wenn es inzwischen ruhiger um Mohamed J. geworden sei, „hoffe ich natürlich, dass er bald abgeschoben wird“, sagt Buhl.