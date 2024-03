Die Geduld hat sich ausgezahlt: Die Renaturierung des Schönbachs und die Umsetzung eines Mehrgenerationentreffs sind für Seitingen-Oberflacht zum Greifen nah. Nachdem die Doppelgemeinde mehrere Auflagen für das Projekt zähneknirschend akzeptieren musste, soll das Bauvorhaben nun noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

„Endlich ist es soweit“, verkündete Bürgermeister Jürgen Buhl dem Gemeinderat mit einem erleichterten Blick. Ein langer Atem war vor allem deshalb nötig, weil das plötzliche Auftreten des Bibers und die anschließende Entdeckung von Bachmuscheln und Flusskrebsen weitere Gutachten und Untersuchungen mit Blick auf den Artenschutz erforderten.

Biber wird in Planung miteinbezogen

Die Auflagen und Vorgaben der Fachbehörden, die für das Bauprojekt deshalb einzuhalten sind, seien nun nach dem Erstellen der Gutachten festgelegt und abgeklärt. Auch über das letzte nötige Grundstück für das Projekt verfüge die Gemeinde nun.

Unter anderem wird in der wasserrechtlichen Erlaubnis des Landratsamts eine gewässerökologische Bau- und Umweltbegleitung mit Blick auf die Bergung von Bachmuscheln und Flusskrebsen sowie Fischen per Elektrobefischung gefordert. Die Planung und Umsetzung des Vorhabens müsse mit einem auf das Vorkommen des Bibers spezialisierten Fachbüro abgestimmt werden. „Eine Umsiedlung des Bibers ist aber nicht mehr notwendig. Er wird nun an Ort und Stelle belassen und mit in die Planung einbezogen“, so Buhl.

Bürgermeister Buhl übt Kritik

„Die Auflagen sind mit hohen Kosten verbunden. Man spricht im Land oft von Bürokratieabbau - und wenn man eine sinnvolle Maßnahme mit einem Mehrwert umsetzen möchte, bekommt man vom Staat nicht nachvollziehbare Dinge in den Weg gelegt. Man braucht sich nicht wundern, dass solche Baumaßnahmen viel zu selten umgesetzt werden, da es einfach fast nicht mehr machbar und finanziell leistbar ist“, sagte er.

So soll das Projekt umgesetzt werden

Nachdem die Planung angepasst und die Auflagen geklärt wurden, kann sich die Gemeinde auf die eigentliche Baumaßnahme konzentrieren. Auf dem Teilstück zwischen Kirchstraße und Brücke beim Spiel- und Sportgelände Deckenhofen ist die Maßnahme auf einer Länge von rund 315 Metern geplant. Die Bachrevitalisierung werde auf dem Teil dieses Schönbach-Abschnitts eine Umgestaltung des bisher einförmigen, geradlinigen Bachbettes beinhalten.

Dazu soll der Bachlauf eine naturnahe Linienführung mit Quer- und Längsprofilen sowie angrenzender naturraumtypischer Vegetationsstrukturen erhalten. „Neben dem Bachbett soll ein Grünzug mit einer fußläufigen Wegeverbindung und mit Erholungs- und Aufenthaltsqualität neu entwickelt werden“, so Buhl. Durch Zugänge zum Bach werde dieser erlebbar.

Auch junge Leute bekommen etwas geboten

Für die jüngere Generation soll ein Pumptrack entstehen. Also eine künstlich angelegte und wellige Mountainbike-Strecke. Der Pumptrack erhält eine separate Zufahrt. „Diese Anlage ist ein Teil für den generationenübergreifenden Treffpunkt von Jung und Alt. Der Pumptrack ist beim Bürgerworkshop von den Jugendlichen ausdrücklich gewünscht worden.“

Neben neuen Sitz- und Verweilmöglichkeiten aus Holz oder Natursteinen sollen auch eine Lernstation und Lehrtafeln angebracht werden. Zudem ist ein „grünes Klassenzimmer“ für Unterrichtsstunden im Freien geplant. Eine genaue Absprache mit der Schule stehe noch aus.

Gemeinde erwartet Fördermittel

Als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum hat das Land der Gemeinde eine Förderung in Höhe von etwa 175.000 Euro bewilligt. Die Verwaltung erwartet für die Revitalisierung des Schönbachs einen weiteren Förderbescheid von zusätzlich 215.000 Euro. Insgesamt kostet das Vorhaben rund eine halbe Millionen Euro, die auch im Haushaltsplan veranschlagt sind.

Da aufgrund bestimmter Auflagen der Fachbehörden nur in einem beschränkten Zeitraum im und am Gewässer gearbeitet werden darf, steht das Projekt unter Zeitdruck. Buhl abschließend: „Wir müssen vor Pfingsten die Bauarbeiten vergeben. Ansonsten würden wir zu viel Zeit verlieren.“