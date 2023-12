Marina Hudimast kann man als die Seele der Laienschauspiel-Theatergruppe von Seitingen-Oberflacht bezeichnen. „Nach drei Jahren coronabedingter Pause bin ich froh, dass wir nun endlich wieder wie gewohnt in der Weihnachtszeit ein Stück auf die Bühne bringen können“, freut sie sich. Dafür, dass diese überhaupt zustande gekommen sind, musste die Gruppe erst einmal auf Schauspielersuche gehen.

Rollen vom Kind bis zur Erwachsenen gespielt

Laientheater zu spielen ist für Marina Hudimast „quasi seit immer eine Leidenschaft“. Schon mit 15 Jahren hatte sie ihre erste Rolle in einem Stück, das die Turngemeinschaft der Gemeinde auf die Beine gestellt hatte. Ihre Rollen waren jeweils altersgerecht. Damals spielte sie Rollen von Kindern und Jugendlichen, heute diejenigen von Erwachsenen.

Es soll ja alles möglichst lebensecht rüberkommen. Marina Hudimast

Bis zur Geburt ihrer Tochter habe sie regelmäßig an den alljährlichen Aufführungen mitgewirkt. Heute kann sie auf stolze 16 Jahre Theatererfahrung zurückblicken.

Im beruflichen Alltag in einer ortsansässigen Firma für Medizintechnik ist sie als Verantwortliche für Einkauf, Versand und Qualitätskontrolle immer gefordert. „Da ist das Hobby eine echte Ablenkung“, so Hudimast, die mit ihren Mitspielern seit Anfang September regelmäßig probt.

Mehr als die Hälfte der Darsteller hört nach Corona auf

Ein Dämpfer war jedoch die Corona-Pause: „Bis dahin waren wir ein eingespieltes Team von zehn Spielern.“ Doch das habe sich nach Corona verändert. Sechs Mitspieler sind ausgestiegen. Der harte Kern, neben Marina Hudimast, sind Jürgen Ittermann, der in Eigenregie für den Bühnenaufbau gesorgt hat, und Ralf Kreft, der auch in diesem Jahr wieder das Plakat gestaltet hat.

Der Eifer der langjährigen Spieler war geweckt, als plötzlich sechs Mitspieler fehlten. „Wir haben einfach im Freundes- und Bekanntenkreis und auch bei Festen rumgefragt, wer Lust hätte, in unserer Gruppe mitzumachen“, sagt Hudimast.

Zweite Aufführung am 26. Dezember

Der Eifer hat sich gelohnt: Mit Steffi Zepf, Albert Hengstler, Marisol Pizarro, Pascal Ittermann, Sandra Gauger und Thomas Schleicher ist die Laientheatergruppe wieder komplett. Am 16. Dezember feierte die Gruppe mit der ersten der beiden Aufführungen des Stückes „Außer Spesen nichts gewesen“ schauspielerische Premiere. Das Stück des Autors Bernd Gombold wurde seit rund vier Monaten regelmäßig circa sechs Stunden pro Woche geprobt.

Doch nach unserer Erfahrung entscheiden sich gerade für diesen Termin viele noch kurzfristig. Marina Hudimast

„Die Stücke von Gombold kommen immer gut an“, so Hudimast. Sie seien witzig, unterhaltsam und würden genau den Nerv des Publikums treffen. In der heißen Endphase, kurz vor der Aufführung am Samstagabend, sei es auch mal „zu einer Art von Theaterkoller“ gekommen, so Hudimast. Das sei aber völlig normal.

Für den zweiten Aufführungstag am 26. Dezember sind noch Eintrittskarten zu erwerben. „Doch nach unserer Erfahrung entscheiden sich gerade für diesen Termin viele noch kurzfristig.“ Da sei bei vergangenen Aufführungen meist eine Nachbestuhlung nötig gewesen, so Hudimast.