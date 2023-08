Mit Rucksack und Impuls auf den Lupfen

Warum in die Ferne schweifen, wenn Gutes vor der Haustüre liegt? Wer Nachhaltigkeit zu leben versucht und die Schöpfung achtet, findet allemal in nächster Nähe Ziele und Herausforderungen. Und in Gemeinschaft zu erfahren, dass wir nicht alleine unterwegs sind, fördert Solidarität und motiviert gleichermaßen, sich auf den Weg zu machen. Auf diesen Überlegungen lädt die Katholische Erwachsenenbildung (keb) der Seelsorgeeinheit Konzenberg zu einer „spirituellen“ Wanderung auf den Lupfen ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 30. September, statt.

Die Wanderführer, Thomas Maile, Betriebsseelsorger im Ruhestand, und Gerhard Liehner von der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt in Seitingen–Oberflacht erklären zum Ausflug: „Gemeinsam wollen wir auf den höchsten Zeugenberg der Baar steigen, vom Lupfen–Turm den weiten Blick genießen und auf dem Rückweg eine Auszeit mit Vesper einlegen. Dazwischen werden wir uns an verschiedenen Standorten auf Textstellen der Bibel einlassen und so den Wanderweg mit unserem Lebensweg und Lebensziel verbinden. Alles, was es für eine solche Tour braucht, ist Motivation und Ausdauer für eine etwa dreistündige Wanderung, festes Schuhwerk und gegebenenfalls Regenbekleidung, Getränk und Vesper. Die Bibel muss nicht mitgeschleppt werden, die Impulse gibt es in einer wandergemäßen Form.“

Treffpunkt und Start ist um 13.30 Uhr an der Ostbaarhalle Seitingen–Oberflacht. Es wird um eine telefonische Anmeldung gebeten bis zum 25.09. bei Thomas Maile (07464/2046) oder Gerhard Liehner (07464/3943). Ein Beitrag wird nicht erhoben, doch freuen sich die keb–Verantwortlichen über eine Spende zur Unterstützung des Flüchtlingshelferkreises Seitingen–Oberflacht.