Ja ist denn schon Fastnacht?

Mit Bildergalerie: Pfuutzger Musigg machen Krawall

Seitingen-Oberflacht / Lesedauer: 1 min

Die Krawazi Ramblers aus Villingen waren eine von vier Guggenmusik-Formationen. (Foto: Wilhelm Bartler )

Eine tolle Mischung aus Guggenmusik und Cover-Rock gab es am Samstagabend in der proppenvollen Ostbaarhalle in Seitingen-Oberflacht. Hier sind die Fotos dazu.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 12:08 Von: Schwäbische.de