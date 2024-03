Verlässt man die Doppelgemeinde Richtung Durchhausen kommt man an dem unscheinbaren Hinweisschild „Alamannisches Gräberfeld“ vorbei. Der historisch passionierte Autodidakt Sebastian Stöckert ist seit nunmehr zwei Jahrzehnten Alemannen-Fan und widmet seine Studien unter anderem dem nahegelegenen historischen Ort. In einem spannenden Vortrag zur Geschichte und Kultur der Alemannen im Museum von Seitingen-Oberflacht zog er eine umfangreiche Zuhörerschaft in seinen Bann und ließ sie eintauchen in Kultur, Rituale, Kleidungsformen - kurzum, in das Alltagsleben dieses Volkes.

Die Fantasy-Literatur und Wikinger-Serien befeuern seit einiger Zeit den History-Hype und die Darsteller-Szene. Hiervon unterscheidet sich jedoch die Gruppe der ambitionierten Hobby-Alemannenforscher: „Wir arbeiten spezifisch die Kultur des Volkes historisch auf, stellen diese dar und halten Vorträge“, unterstreicht Stöckert, der sich seit er 20 Jahre alt ist mit dem spätantiken beziehungsweise frühmittelalterlichen Volksstamm beschäftigt.

Es geht um eine historisch profunde Darstellung

Leider würden manche aber aus Unkenntnis rechtsgerichtetes Gedankengut mit der Szene in Verbindung bringen. Davon distanziert sich der Druchhausener vehement: „Mir geht es nicht um Geschichtsverklärung oder gar um eine Verfälschung, sondern um eine historisch profunde Darstellung der Zeit.“

Seit 20 Jahren begeistert sich Sebastian Stöckert für die Alemannen. (Foto: Sabine Doderer )

Der Landkreis Tuttlingen bilde ein Fundzentrum dieser Zeit: „Gerade das Alamannische Gräberfeld von Oberflacht gehört zu den bedeutendsten Funden aus der Zeit um 300 bis 600 n. Chr. in ganz Europa“, freut sich der Hobby-Historiker über die geografische Nähe.

Stöckert, der in der Alemannen-Community den Vornamen Wunold trägt (was so viel bedeutet wie „Der im Frohsinn Wandelnde“), tritt regelmäßig in historischem Gewand in Museen, Freilichtmuseen und auf Römerfesten auf.

Es bedürfe einer ernsthaften und akribischen Sondierung des historischen Quellenmaterials, um als authentischer Alemannen-Darsteller das Publikum zu überzeugen. Im echten Leben geht der studierte Maschinenbauer seinem geregelten Beruf als Qualitätsmanager einer metallverarbeitenden Firma auf dem Heuberg nach.

Tüftler rekonstruiert Waffen

Im Laufe der vergangenen knapp zwei Jahrzehnte hat sich Stöckert so viel Wissen angeeignet, dass er mittlerweile auch als Ausstatter für die historischen Darsteller der Alemannen, der Römer, Thüringer und auch der Franken in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis hin zu den Vereinigten Staaten gefragt ist.

„Ich rekonstruiere Waffen wie Schwerter mit Gürtelgarnitur in meiner Werkstatt“, so der Tüftler, der nebenbei auch originalgetreue Gewänder schneidert. Es erfülle ihn schon mit Stolz, wenn er dann seine Garnituren an den Darstellern sehe, begründet er seine Motivation.

Enthusiasmus gepaart mit handwerklichem Können

Enthusiasmus gepaart mit handwerklichem Können und mit Fleiß seien die Fundamente seines Hobbys. „Für die Herstellung eines zeittypischen Spatha-Schwertgriffs mit zugehöriger Scheide und Gürtelgarnitur, brauche ich schon circa 40 Stunden Zeit“, erläutert Stöckert.

Die Klingen für die zweischneidige Spatha mit Längen zwischen 60 und 90 Zentimeter kaufe er hinzu. Auch diese werden aufwändig aus mehrlagigem Stahl gefertigt. Je nach Status des Besitzers wurden auch Griff, Scheide und Gurt üppig verziert.

Es ist schon toll, dass eine solch vielsagende Grablege geradezu vor der Haustür liegt. Sebastian Stöckert

Das alemannische Gräberfeld in Oberflacht hat es dem Hobby-Forscher besonders angetan. „Es ist schon toll, dass eine solch vielsagende Grablege geradezu vor der Haustür liegt.“

Dieses sogenannte Spatha-Schwert hat der Hobby-Alemannenforscher selbst gemacht. (Foto: Sabine Doderer )

Und was macht das Gräberfeld von Oberflacht zu einem Besonderen? „Hier wurde eine Komplexlage mit Gräbern und umfänglicher Ausstattung vorgefunden.“ Die Fundsituation mit lehmigem Boden sei ideal gewesen.

„Unter Luftabschluss wurde eine Konservierung speziell von organischem Material erreicht. So konnten in chemischen Analysen Knochenreste und Materialien wie Holz, Pflanzen, Samen, Moose, Gräser, Getreide bis hin zu ganzen Äpfeln nachgewiesen werden.“

Circa 300 Reihengräber im Gräberfeld

Es seien circa 300 Reihengräber mit Ballungszentren innerhalb eines Gräberfelds. Ausstattung und Art der Grablegungen ließen Rückschlüsse auf den sozialen Status und auf die Familienzugehörigkeit zu.

„Hier handelt es sich um zwei komplexe Fundarten. Zum einen ist das ein Totenbett mit Aufbau, gleichsam die Königsklasse der Gräber. Zum anderen haben wir den Totenbaum als einfacher Sarg“, schildert Stöckert die Forschungsergebnisse.

Eines der bedeutendsten Gräber ist das „Sängergrab“. Hier fand vermutlich ein adliger Alemanne seine letzte Ruhestätte, dem als Wegbegleitung eine Leier in den Sarg gelegt wurde.

Spektakuläre Funde, wie etwa in Kleidung verwebte Goldfäden, die Rückschlüsse auf den hohen Familienstatus zulassen, seien exzeptionell. Herzstück der Funde sei das Seidenkreuz aus Seide byzantinischer Herkunft.

„Ein solches Stück, dessen Materialien nur über sehr lange Handelswege hierherkommen konnten, ist ein eindeutiges Indiz für Reichtum“, so der Alemannen-Forscher. Doch seien das wirklich die Highlights der Funde. Prozentual überwiegend seien entsprechend der hierarchischen Gesellschaftsstruktur die Beigabenlosen Gräber der einfachen Bevölkerung gewesen.