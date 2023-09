Immer mehr Patienten kommen in die Gemeinschaftspraxis von Ulrike Odenwäller, Therese Leitl und Martina Bösch in Seitingen-Oberflacht. Daher brauchen die Ärztinnen mehr Platz. Im laufenden Betrieb sind die Räumlichkeiten in den vergangenen acht Monaten nun erweitert worden.

Bereits im Jahr 2017 wurden die bestehenden Räumlichkeiten umgebaut, mit Unterstützung der Gemeinde Seitingen-Oberflacht. „Während der Umbauarbeiten im Jahr 2017 durften wir unsere Praxis ins nahegelegene Gemeindezentrum verlegen“, erinnert sich Ulrike Odenwäller. Damals habe man mit Handwerkern, die überwiegend aus der Region kamen, zusammengearbeitet. „In nur 6 Wochen hatten sie den Umbau durchgezogen“, sagt Therese Leitl. Für den aktuellen Anbau habe man also auf vertraute Handwerker-Teams zurückgreifen können.

Patientenstamm vergrößert sich in vergangenen Jahren

„Nachdem Hartmut Arleth seine Praxis in Rietheim-Weilheim altershalber aufgegeben hatte, suchten viele Patienten einen neuen Hausarzt“, erinnert sich Leitl. Deshalb hatten sie dem scheidenden Allgemeinmediziner eine Aufnahmegarantie für seinen Patientenstamm gegeben. Im Laufe der vergangenen Jahre vergrößerte sich die Anzahl der Patienten ‐ denn auch aus angrenzenden Gemeinden wie Gunningen, Talheim, Hausen ob Verena, Durchhausen, Esslingen, Wurmlingen oder Tuttlingen kommen sie nach Seitingen-Oberflacht.

Die Praxis in Seitingen-Oberflacht hat nun zwei weitere Räume sowie einen zweiten Eingang. (Foto: Sabine Doderer )

Weil mehr Patienten mehr Arbeit bedeuten, war es für Leitl und Odenwäller ein Glücksfall, dass die Allgemeinärztin Martina Bösch im Januar 2023 als dritte Partnerin mit einstieg, schildern sie. Da sei auch eine räumliche Expansion dringend nötig gewesen.

Praxisbetrieb läuft während Anbauarbeiten weiter

Während der Anbauarbeiten lief der reguläre Praxisbetrieb weiter. „Das war manchmal schon ohrenbetäubend und aufreibend“, so eine medizinische Fachangestellte. Nun hat die Praxis zwei neue Räume, einen zusätzlichen Wartebereich und einen gesonderten Eingang. „Mit der Erweiterung tragen wir nicht nur dem gewachsenen Patientenstamm Rechnung, sondern wir haben durch den zusätzlichen Eingang auch die Möglichkeit, infektiöse Menschen gesondert zu behandeln“, erläutert Bösch das Konzept der beiden Eingangstüren.

Buhl spricht von dickem Pluspunkt für Seitingen-Oberflacht

Angesichts des demografischen Wandels bei gleichzeitigem Ärztemangel im Landkreis Tuttlingen, sei eine solch breit aufgestellte Praxisgemeinschaft mit einem ambitionierten Team von enormer Wichtigkeit, erläutert Bürgermeister Jürgen Buhl. Und dies nicht nur für die Gemeinde, sondern für die gesamte Region. „Die neuen Räume sind ein Zugewinn sowohl für das Praxisteam als auch für die Patienten“, sagt Buhl. Zudem sei dadurch die individuelle Behandlung der Patienten auch für die Zukunft gesichert. „Im Wettstreit mit anderen Gemeinden ist diese allgemeinärztliche Gemeinschaftspraxis ein dicker Pluspunkt für Seitingen-Oberflacht“, fügt Buhl an.