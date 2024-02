So viel wie noch nie investiert die Gemeinde Seitingen-Oberflacht in diesem Jahr. Die Summe beläuft sich auf rund 5,4 Millionen Euro. „Damit erreicht die Hoch-Investitionsphase ihren Höhepunkt“, sagt Bürgermeister Jürgen Buhl. Einer der größten Posten ist die lang ersehnte Sanierung des Rathauses. Wenn nur das Landesdenkmalamt nicht wäre.

Das nämlich hat ganz konkrete Vorstellungen, wie das Rathaus aus den 60er Jahren modernisiert werden soll. Wobei modernisiert vielleicht das falsche Wort ist.

Das kurioseste Beispiel: „Wir sollen die Toilette und das Waschbecken aus den 60er Jahren wieder einbauen“, berichtet Buhl, der diese Forderung beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Das sei unhygienisch.

Kältebrücken an den Fenstern werden bleiben

Die sanitären Anlagen hätte man eigentlich längst austauschen sollen, doch man habe immer gedacht, das mache man in einem Schwung, wenn das komplette Rathaus saniert werde. Dass das dann nicht mehr möglich sei, damit habe ja niemand rechnen können.

Auch bei den Fenstern darf die Gemeinde nicht so wie sie will. Das Glas darf zwar ausgetauscht werden, nicht aber die Holz- beziehungsweise Alurahmen. Die dürfen nur restauriert werden. Dabei kann man etliche der Fenster nicht öffnen. Und auch energetisch entstünden dadurch Kältebrücken, die man durch die Sanierung eigentlich beheben wollte.

Auch eine Beschattung ist verboten

„Wir dürfen auch keine Beschattung von außen anbringen.“ Doch gerade im Sitzungssaal sei es nun mal notwendig, zu verdunkeln, wenn beispielsweise der Beamer benutzt werde.

Momentan tagt der Gemeinderat auch deswegen in der Mensa der Schule. Doch irgendwann will man den eigentlichen Sitzungssaal wieder nutzen. Daher werde man prüfen, ob sich selbst verdunkelndes Glas eine Alternative sei. Doch das sei wahrscheinlich wahnsinnig teuer, vermutet Buhl.

Probleme mit dem Datenschutz

Und noch einen Punkt bringt er zu Sprache: die Abtrennung der einzelnen Büros. Stand jetzt könne im Flur gehört werden, was drinnen gesprochen werde. Das sei aus datenschutzrechtlichen Gründen mehr als bedenklich.

Und das sollte mit dem Umbau behoben werden. Wenn da nicht das Landesdenkmalamt wäre. Das hat nun angeordnet, dass diese Trennelemente - ebenso wie bereits der Beton - auf Schadstoffe untersucht werden müssen.

Hoffen auf Formaldehyd-Fund

Werden keine gefunden, müssen auch die Trennelemente erhalten und so gedämmt werden, dass sie von außen ihr jetziges Aussehen behalten. „Jetzt können wir nur hoffen, dass da Formaldehyd drin ist“, sagt Buhl mit einem Augenzwinkern. Und fügt hinzu: „Dieses Bauvorhaben wird uns noch einiges an Gedankenspiele und Ärger verursachen.“ Ziel ist es, dass die Verwaltung Ende 2025 wieder in das Rathaus ziehen kann.

Notfallplan für den Ernstfall Die Gemeinde Seitingen-Oberflacht will auf den Ernstfall eines Stromausfalls vorbereitet sein. Dazu will sie in diesem Jahr Notstromaggregate anschaffen. Im Haushalt sind dafür 105.000 Euro eingestellt. Der Hintergrund: Seit der Katastrophe im Ahrtal ist das Thema Notfall-Vorbereitung präsent, berichtet Bürgermeister Jürgen Buhl. „Die Gemeinden wurden vonseiten der Behörden extrem sensibilisiert. Es gab viele Seminare dazu.“ Zwar gebe es keine einheitliche gesetzliche Regelung, wer wie im Ernstfall parat stehen muss, „aber wir als Gemeinden sind die unterste Ebene. Wir sind vor Ort“. Und damit erster Ansprechpartner für die Bürger. Heißt: Man müsse vorbereitet sein, beispielsweise für den Fall eines großflächigen, längeren Stromausfalls. Daher nun auch die Anschaffung von mobilen Stromaggregaten. Eines, das im Ernstfall zur Wasseranlage gebracht werden kann. Denn das Wasser im Hochbehälter reiche für maximal einen Tag. Dann brauche man Nachschub und sowohl die Pumpen als auch die Aufbereitungsanlage brauchen Strom, erklärt Buhl. Ein weiteres, deutlich größeres Aggregat soll für das Gemeindezentrum, in dem unter anderem die Feuerwehr, das Rote Kreuz, der Bauhof und der Vereinssaal untergebracht sind, angeschafft werden. Dort soll im Falle des Falles eine Art Krisenzentrale errichtet werden. Zum einen, damit Notdienst und Feuerwehr kommunizieren und agieren können. Zum anderen als Anlaufstelle für Bürger. Buhl will sich zudem mit den ortsansässigen Hausärzten austauschen und „ihnen anbieten, dass sie dort praktizieren können, wenn der Strom ausfallen sollte“. Auch mit dem Lebensmittelmarkt vor Ort will er sich noch absprechen, damit im Notfall Lebensmittel für mindestens zwei, drei Tage vorrätig sind. (ajs)

Und einiges an Geld. Rund 1,6 Millionen Euro werden allein dieses Jahr fällig. Im Jahr darauf noch einmal die gleiche Summe. Doch der größte Batzen ist die Fertigstellung der Erweiterung des Kindergartens mit rund zwei Millionen Euro.

Daneben stehen weitere Projekte an. Darunter eines, „für das wir einen langen Atem gebraucht haben“, so Buhl, der im gleichen Atemzug scherzt: „Zum Glück bin ich Sternzeichen Stier, sonst hätte ich das vielleicht nicht durchgehalten.“

Es geht um die Renaturierung des Schönbachs, die nach drei Jahren ein Ende finden soll. Dafür samt der Schaffung des Mehrgenerationentreffs werden heuer eine halbe Million Euro fällig.