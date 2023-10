Seitingen-Oberflacht

Kolbingen feiert Torfestival gegen Tuttlinger Reserve

Seitingen-Oberflacht / Lesedauer: 4 min

Kolbingen (weiße Trikots) gewinnt 7:1 gegen den SC 04 Tuttlingen II. (Foto: Maier )

Mit einem Heimsieg gegen Spaichingen hat der SV Seitingen-Oberflacht den zweiten Tabellenplatz in der württembergischen Kreisliga A2 Schwarzwald gesichert und bleibt weiter am Tabellenführer FSV Schwenningen dran. Der SV Kolbingen schießt sieben Tore und entscheidet die Partie gegen Tuttlingen II bereits in Hälfte eins.

Veröffentlicht: 22.10.2023, 21:20 Von: Holger Rohde