Kindergarten–Erweiterung erhält moderne Steuerung

Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens St. Michael laufen auf Hochtouren. Der Kran ist seit Kurzem abgebaut, die Zimmermänner sind derzeit am Bau beschäftigt und die Dachdecker sollen nach den Sommerferien ihre Arbeit aufnehmen. Was die Elektroarbeiten betrifft, erhält das neue Gebäude nun nach Beschluss des Gemeinderats eine Optimierung in Form einer sogenannten KNX–Steuerung, ein automatisiertes Bussystem für die Gebäudeautomation. Von einer herkömmlichen Steuerung nahmen die Räte nach der Beratung in der jüngsten Sitzung somit Abstand.

Die moderne Steuerung ermöglicht zukünftig in der Kindergarten–Erweiterung die Vernetzung und Steuerung verschiedener Anwendungen. Dazu gehören eine Jalousien–Steuerung, die Beleuchtung und die Kippfenster. Die Heizung und Lüftung könnten bei Bedarf später mit aufgeschaltet werden.

Die Steuerung der Jalousien wäre mit einem Raumtemperaturfühler gekoppelt. Auch bei Nichtbelegung über das Wochenende und in den Ferien könne somit die Raumtemperatur über die Jalousien konstanter gehalten werden. Zudem sei die Lichtsteuerung für jede einzelne Leuchte und ein Dimmen gut möglich. „Das führt dazu, dass die Lebensdauer dieser Leuchten nicht unwesentlich verlängert wird“, betonte Bürgermeister Jürgen Buhl in der Sitzung. Außerdem sei nach Rücksprache mit dem Hausmeister und der Kindergartenleitung deutlich geworden, dass eine KNX–Steuerung nach der Programmierung „recht einfach zu händeln“ sei.

Das Nachtragsangebot der Firma Bisser geht für die KNX–Steuerung von Mehrkosten von knapp 15.000 Euro aus. Aber: Da in der ursprünglichen Ausschreibung bei der herkömmlichen Steuerung keine Steuerungsmöglichkeit der Jalousien inbegriffen war, und diese für rund 4000 Euro ohnehin zusätzlich beauftragt werden müsste, liege der zusätzliche Kostenaufwand für die moderne Steuerung für Seitingen–Oberflacht bei etwa 11.000 Euro. Die Räte stimmten schließlich dem Nachtragsangebot und der Beauftragung einstimmig zu. Die Finanzierung ist im Haushaltsansatz für dieses Jahr mit enthalten.