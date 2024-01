Die Windkraft wird vor allem Seitingen-Oberflacht die nächsten Jahre nicht loslassen. Denn die Flächen rund um die Doppelgemeinde bieten das größte Potenzial im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen. Das beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger. Bei einer Infoveranstaltung verfehlten die meisten Nachfragen allerdings das Thema.

Flugblatt machte bereits die Runde

Bereits im Juli vergangenen Jahres zeigte sich der Gemeinderat von Seitingen-Oberflacht grundsätzlich offen für diese Form der Energiegewinnung. Die Räte priorisierten damals den Unteren und Oberen Berg südlich des Ortsteiles Oberflacht und zeigten sich von den weiteren Potenzialflächen wie dem Wurmlinger und Weilheimer Berg eher abgeneigt. Ein Grund: Es soll keine Umringung der Doppelgemeine durch Windkraftanlagen entstehen.

Bei einigen Bürgerinnen und Bürgern löste das Thema Bauchschmerzen aus, im Herbst gab es eine Flugblattaktion. „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben Sie sich schon gefragt, wie wir Bürger im Vorfeld von Seiten der Gemeinde zu diesem Thema sachlich und vollständig informiert worden sind?“, lautet eine der Fragen.

Mehr Potenzialflächen als andere Gemeinden

Am Dienstag stellte nun der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg vor 92 Interessierten in der Ostbaarhalle die Entwürfe der Regionalplanfortschreibungen „Regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ und das weitere Vorgehen vor. Grund für die Priorisierung ist das „Wind-an-Land-Gesetz“, das zu einer Planungsvereinfachung und Planungsbeschleunigung führen soll.

Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Jürgen Buhl, Verbandsdirekt des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg Marcel Herzberg sowie sein Kollege Frank Kosse. (Foto: Simon Schneider )

Für die Umsetzung sind die Länder verantwortlich. Baden-Württemberg legte fest, dass 1,8 Prozent der Landesfläche für Windenergieanlagen planungsrechtlich gesichert sind. Diese Prozentzahl gilt auch für die jeweiligen Regionalverbände.

Was in der Sitzung auf den gezeigten Karten über den Landkreis Tuttlingen deutlich auffiel: Seitingen-Oberflacht weist im Vergleich zu anderen Kreisgemeinden die meisten Potenzialflächen für Windkraftanlagen auf. „Wir bekommen hier keine gerechte Verteilung hin“, gibt Verbandsdirektor Marcel Herzberg zu.

Bürgermeister will Chancen für Mitbestimmung nutzen

Bürgermeister Jürgen Buhl sieht sich mit den vorhandenen Potenzialflächen in der Verantwortung und will die Chance für eine Mitbestimmung nutzen - der Gemeinderat ebenso. Denn Buhl weiß: „Die größte Einflussnahme, wo Windkraftanlagen gebaut werden, hat der Grundstückseigentümer.“

Die Eigentümerschaft ist das schärfste Schwert. Bürgermeister Jürgen Buhl

Und gerade im Bereich des Oberen und Unteren Bergs gehören der Gemeinde viele Flächen. Ob diese Flächen am Ende für die Anlagen verkauft oder verpachtet werden, bestimme ebenso der Eigentümer.

Gerade mit Blick auf die Mitbestimmung der Ausweisung an Potenzialflächen erklärte Herzberg außerdem, was passiere, wenn die 1,8 Prozent der Flächenausweisung im Regionalverband nicht erreicht werden: „Schaffen wir das Planziel von 1,8 Prozent nicht, kommen viele weitere Flächen hinzu, die tatsächlich und rechtlich nicht ausgeschlossen sind. Erreichen wir aber die Prozentzahl, haben wir zumindest die Garantie, dass die Anlagen auf die geplanten Flächen kommen.“

Bedeutet: Wenn die 1,8 Prozent an Flächen nicht nachgewiesen werden, gilt die Privilegierung im Außenbereich ohne Möglichkeiten für eine Gemeinde, dies planerisch zu steuern. Wird das Ziel erreicht, seien planungsrechtlich Windkraftanlagen nur noch in den festgelegten Gebieten privilegiert.

Fragen gehen am Thema der Flächenplanung vorbei

Mit dem Interesse von 92 Bürgern zeigte sich Jürgen Buhl zufrieden. Die Fragerunde ergab allerdings kaum einen Mehrwert für die Beteiligten. Denn die kritisch gestellten Fragen gingen meist am Thema der Flächenplanung vorbei - obwohl Herzberg in seinen einführenden Worten zunächst klarstellte: „Wir planen die Flächen für die Anlagen und nicht die konkreten Anlagen selbst“. Deswegen konnte der Regionalverbandsdirektor auch keine Auskunft über Anzahl der Anlagen auf einer bestimmten Fläche, Größe, Schattenwurf oder Lärm geben.

Wenn sich der Bau einer Anlage nicht wirtschaftlich lohnt, wird ein privater Betreiber die Finger davon lassen. Jürgen Buhl

Ein anderer Bürger stellte die Wirtschaftlichkeit einer solchen Windkraftanlage auf einer dieser ausgewiesenen Flächen infrage. Ihm antwortete Buhl: „Es ist letztlich immer eine Entscheidung eines privaten Betreibers, ob er eine Anlage bauen möchte oder nicht. Wenn es sich nicht wirtschaftlich lohnt, wird ein privater Betreiber die Finger davon lassen.“

Weitere Interessierte zeigten sich skeptisch, was die Potenzialflächen rund um Seitingen-Oberflacht betreffe und verlangten genauere Untersuchungen und weitere Daten, damit festgestellt werden könne, ob diese Flächen tatsächlich für Windkraftanlagen geeignet seien. Andere Bürger versuchten eine Grundsatzdiskussion zur Energiewende anzustoßen, die Herzberg aber nicht aufkommen ließ.

Bürger können sich bis 1. März schriftlich äußern

Wie bei der Sitzung am vergangenen Dienstag werden die Bürger auch im Zuge des Beteiligungsverfahrens angehört. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange dauere noch bis zum 8. April an, die Beteiligung der Öffentlichkeit über die Auslage der Teilpläne und sonstiger zweckdienlicher Unterlagen bis zum 9. Februar, mit einer Möglichkeit zur schriftlichen Äußerung bis zum 1. März.

Die Auslage erfolge in den Landratsämtern und der Geschäftsstelle des Regionalverbandes sowie auf der Homepage des Regionalverbands. Schriftliche Stellungnahmen sollten per Mail an [email protected] geschickt werden.

Wie Herzberg betonte, habe der Gesetzgeber vom Land vorgegeben, dass bis im September kommenden Jahres die 1,8 Prozent an Flächen festgelegt werden müssen. Dann soll der Satzungsbeschluss gefasst werden und somit die Ausweisung der Flächen verbindlich. Der Verbandsdirektor bezeichnet diesen Zeitplan als „sehr ambitioniert“.

Werden die Flächen genehmigt, könnten laut Herzbergs Blick in die Zukunft Projektierer hingehen und einen Antrag auf Genehmigung einer Anlage stellen. „Dieser Antrag wird beim Landratsamt gestellt“, sagt er.

Viele Belange wie Lärm, Schattenwurf und mehr würden dann im Zuge des Antragsverfahrens nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz geprüft werden. Und auch im Gemeinderat scheint sich die Windkraft in den kommenden Monaten und Jahren zum Dauerthema zu entwickeln.