Der Nahkauf in Seitingen-Oberflacht schließt zum Ende des Monats. Bis Ende Mai betreiben eine Metzgerei und eine Bäckerei ihre Filialen dort aber noch weiter. Im Anschluss wird der Markt aber abgerissen. Denn: Der Eigentümer will an gleicher Stelle einen wesentlich größeren Lebensmittelmarkt bauen. Nun fordert das Gewerbeaufsichtsamt einen Lärmschutz - den sonst aber keiner will.

Eine Auflage bereitet der Gemeinde Kopfzerbrechen

Die Gemeinde kümmert sich um das Planungsverfahren. Für den dafür nötigen Bebauungsplan geht Seitingen-Oberflacht nun in die zweite Anhörung, bei der die Träger öffentlicher Belange und die Fachbehörden nochmal eine Stellung bis Ende Mai beziehen können. Mit diesen Stellungnahmen sei dann ein Bauantrag möglich. Bei einer ersten Anhörung forderte das Gewerbeaufsichtsamt einen Lärmschutz.

Die eingegangenen Auflagen seien laut Bürgermeister Jürgen Buhl bereits in eine erste geänderte Planung eingearbeitet worden. Buhl stellte deshalb die aktuelle Planung mit der Linksabbiegespur, den leicht versetzten Bushaltestellen und dem neuen Parkplatz vor.

Die allermeisten Auflagen und eingegangenen Stellungnahmen bereiten allerdings nicht ansatzweise so viel Kopfzerbrechen wie die Forderung des Gewerbeaufsichtsamts.

Dieses fordert zwischen dem künftigen Parkplatz und dem angrenzenden Pflegeheim eine bauliche Maßnahme, die bitter aufstößt: „In der ersten Anhörung hat das Gewerbeaufsichtsamt einen Lärmschutz zwischen dem Parkplatz und dem angrenzenden Pflegeheim gefordert“, sagte Buhl.

Sieben Meter hohe Wand soll aufgestellt werden

„Der Gutachter, der vom Eigentümer beauftragt wurde, kommt nur zu der Lösung, eine sieben Meter hohe Lärmschutzwand zu erstellen.“

Diese Lärmschutzwand will niemand, weder der Eigentümer vom Nahkauf, noch die Gemeinde - und auch der Eigentümer und Betreiber des Pflegeheims will diese Lärmschutzwand nicht. Bürgermeister Jürgen Buhl

Auf Ratschlag eines weiteren Gutachters wurde nun versucht, den Charakter des Pflegeheims auf eine Mischnutzung abzuändern, da auch Personen dort gepflegt werden, die noch mobil seien.

„Dann hätten wir auch andere Richtwerte, was den Lärm betrifft. Nach aktuellem Stand ist das Gewerbeaufsichtsamt allerdings nicht bereit, auf einen Lärmschutz zu verzichten“, merkte der Bürgermeister an.

Darum plant die Gemeinde dennoch weiter

Um bei dem Bebauungsplanverfahren keine Zeit zu verlieren, will die Gemeindeverwaltung mit dieser Lärmschutzwand weiter planen - „obwohl für uns ganz klar ist, dass diese niemand will. Aber wir kommen ansonsten im Bebauungsplanverfahren nicht weiter und zusätzliche Verzögerungen können wir uns nicht leisten“, so Buhl, der im weiteren Verfahren auf eine Lösung ohne Lärmschutzwand hofft.

Der Gemeinderat nahm schließlich von den bisher eingegangen Stellungnahmen Kenntnis und stimmte den Abwägungsvorschlägen zu. Zudem billigten die Ratsmitglieder unter anderem einstimmig den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und den Entwurf der örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom März.

Außerdem beschloss der Rat die Durchführung der öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange.