Obwohl Mohamed J. ausreisepflichtig ist, hat er die Gemeinschaftsunterkunft in Seitingen-Oberflacht noch immer nicht verlassen. Das teilt Bürgermeister Jürgen Buhl auf Nachfrage mit. „Das ist sehr zäh, leider“, sagt er.

Er ist immer noch da. Jürgen Buhl

Der tunesische Asylbewerber war in den vergangenen Monaten mehrfach negativ aufgefallen. Unter anderem soll der 22-Jährige vorwiegend nachts, in einem gewissen Umkreis um die Unterkunft, auf privaten Grundstücken unterwegs gewesen sein und versucht haben, Dinge zu klauen.

Zudem habe er, so schilderte es Buhl in der Vergangenheit, eine aggressive Art an sich und nähere sich den Leuten bis auf wenige Zentimeter. Daraufhin hätten einige Anwohner der sonst beschaulichen Gemeinde Überwachungskameras installiert.

Land nicht in der Lage, Abschiebung durchzusetzen

Das Landratsamt in Tuttlingen teilte auf Nachfrage bereits mit, dass J. dem „Sonderstab gefährliche Ausländer“ beim Innenministerium Baden-Württemberg gemeldet worden sei ‐ mit dem Ziel, dass J. abgeschoben wird. Erst war von Mitte August, dann Anfang September die Rede.

Doch: „Er ist immer noch da“, berichtet Buhl. „Man versucht jetzt, den Mann freiwillig zur Ausreise zu bewegen“, berichtet Buhl von Gesprächen mit dem Landratsamt mit.

Denn das Land sei nicht in der Lage, die Abschiebung auch durchzusetzen, so der Bürgermeister. „Das ist frustrierend.“

Buhl will sich in Gemeinderatssitzung äußern

Er könne verstehen, dass die Bürger Taten sehen wollen. Am Donnerstag will er sich in der Gemeinderatssitzung auch öffentlich zu diesem Thema äußern.

Passend dazu geht es in der Mensa des Ganztagsschulgebäudes unter anderem um das Thema Integrationsmanagement für Flüchtlinge. Zudem steht die Renaturierung des Schönbachs auf der Tagesordnung. Beginn ist um 19 Uhr.