Seitingen-Oberflacht

Feuerwehr muss brennenden Adventskranz in Mehrfamilienhaus löschen

Seitingen-Oberflacht / Lesedauer: 1 min

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochabend an einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße gekommen. Das berichtet die Polizei.