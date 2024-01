Es braucht dicke Handschuhe, Schal und Mütze, um die eisigen Temperaturen auszuhalten. Dann aber wird man belohnt: Am Wochenende zauberten Schnee, Raureif und Sonne Bilder wie dieses in die Landschaft. Unsere Mitarbeiterin Sabine Doderer hat einige Anblicke in Seitingen-Oberflacht festgehalten.

Schnee, Minustemperaturen und Sonne sind eine schöne Kombination: der Hohenkarpfen im Januar 2024. (Foto: Sabine Doderer )

Die Minustemperaturen sollen noch eine Weile anhalten. Nachts sinkt das Thermometer diese Woche bis auf minus neun Grad Celsius. Erst in der kommenden Woche soll es beständig über der Null bleiben.