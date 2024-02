Das Landesdenkmalamt macht dem Gemeinderat und der Verwaltung von Seitingen-Oberflacht bei der Rathaussanierung schwer zu schaffen. Die Ratsmitglieder äußerten ihren Unmut über die Auflagen, die sie größtenteils nicht nachvollziehen können. Eine Kostenberechnung soll nun Aufschluss darüber geben, wie viel Mehrkosten durch die Forderungen entstehen.

Nicht nur eine Modernisierung, sondern auch eine energetische Sanierung soll das Rathaus sicher für die Zukunft und damit für die kommenden Jahrzehnte machen. Da das Gebäude im Ortsteil Seitingen aber unter Denkmalschutz steht, schreibt das Landesdenkmalamt verschiedene Auflagen vor.

Fenster müssen bleiben, auch wenn man sie nicht öffnen kann

Beispiele gibt es genug: Die im Sitzungsaal im Obergeschoss vorhandenen Rahmen der Holzfenster von 1966 samt den angebrachten Fenstergriffen müssten erhalten bleiben, genauso die Kippfenster.

Die abgehängten Deckenlampen sind zu erhalten, die Jalousien der Büros dürften zwar durch baugleiche, elektrisch betriebene ersetzt werden, allerdings müssten die ursprünglichen Kurbeln „zu Anschauungszwecken“, wie es Bürgermeister Jürgen Buhl betonte, erhalten bleiben.

Laut ihm fordere das Denkmalamt auch für die undichten Rippenheizkörper entlang der Fensterfront eine fachliche Überprüfung auf eine mögliche Metallrestauration ein. Und die Toiletten gleichen Jahrgangs, die im Obergeschoss einen neuen Standort erhalten, müssten wieder eingebaut werden.

Zähneknirschend und mit einem Kopfschütteln nahmen die Räte auch entgegen, dass die Wände zwischen den Büros und zwischen Büros und Flur samt Schrankeinbauten erhalten bleiben sollen. Die energetische Ertüchtigung soll mit einer unsichtbaren Zwischendämmung aus Mineralwolle erfolgen. Gerade mit Blick auf den Schallschutz, Hellhörigkeit und den Datenschutz müsse das laut dem Bürgermeister hinterfragt werden.

Gemeinderat kann das nicht absegnen

Von außen soll unter anderem die Sichtbetonfassade erhalten bleiben, genauso die Metallrahmen an der Fensterfront vom Treppenhaus in Richtung Parkplatz. Bei der geplanten Photovoltaikanlage auf der Dachfläche sei darauf zu achten, dass das äußere Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt werde.

Wäremversorgung Die Räte haben sich bezüglich der Wärmeversorgung für das Rathaus einstimmig auf die Variante Nahwärmeversorgung geeinigt. Dabei bezieht die Verwaltung schließlich nur das Endprodukt Wärme und muss sich um nichts weiter kümmern. Installations- oder Wartungskosten und sonstige finanzielle Aufwendungen für die Bereitstellung der Wärme trägt dabei der Nahwärmeversorger. Bei dieser Lösung besteht auch die Möglichkeit, entlang des örtlichen Nahwärmenetzes weitere Gebäude mit Nahwärme zu versorgen. Die Kosten belaufen sich auf rund 14.400 Euro pro Jahr für die gesamte Wärmeversorgung des Rathauses. Bei der Installation einer Wärmepumpe liegt die Kostenschätzung mit den Investitionen umgerechnet bei knapp 17.200 Euro jährlich. Eine Beheizung mit Öl oder Gas stand in der Sitzung nicht zur Debatte, genauso scheidet eine Wärmeversorgung mit Pellets aus, da die örtlichen Gegebenheiten im Rathaus wie ein fehlender Pelletstank nicht den nötigen Anforderungen entspreche. (schn)

Dafür sind ebenso mehrere Auflagen nötig. Die im Eingangsbereich vorhandenen Steinplatten und deren Anordnung müssten ebenso erhalten und gegebenenfalls durch einen Restaurator ausgebessert werden.

„Das Gebäude wurde als Rathaus gebaut und soll auch in den kommenden 50 oder 60 Jahren als solches genutzt werden. Deshalb sollte es auch möglich sein, das Rathaus auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen“, sagte Buhl und zweifelte dieses Ziel mit den Auflagen des Denkmalamtes an. Mit einem rechtlichen Vorgehen verliere die Doppelgemeinde zu viel Zeit und es gebe nur wenig Erfolgsaussichten.

Vorschlag: Das Rathaus neu bauen

Auch die Gemeinderäte äußerten ihren Unmut - und das nicht zu knapp. „Als Gemeinderat können wir das so nicht absegnen, was das Denkmalamt fordert. Wenn die keine Kompromisse eingehen, stellen wir das Vorhaben nochmal in Frage, verschieben es um ein Jahr und suchen einen neuen Bauplatz“, betonte Rat Otto Ilg, der zu bedenken gab, dass allein die Restauration der Holzrahmen der Holzfenster erhebliche Kosten verursachen würde.

„Wir zahlen doch nicht das Dreifache für Fenster, die vielleicht nur zehn oder 15 Jahre heben“, so llg, der sich auch nach einem Plan B umschauen möchte, beispielsweise dass die Verwaltung ins Gemeindezentrum umziehe, um dadurch Zeit zu gewinnen. Für ihn steht fest: „Das Bauprojekt muss Hand und Fuß haben, sonst bauen wir das Rathaus nicht um.“

Was dieses Amt hier fordert, ist eine Lachnummer. Bernd Schöndienst

Bernd Schöndienst schließt sich dieser Meinung an: „Wir wollen ja nicht nur für die nächsten fünf Jahre bauen. Außerdem muss es bewohnbar sein. Eine Sanierung macht mit diesen Auflagen des Denkmalschutzes keinen Sinn. Was dieses Amt hier fordert, ist eine Lachnummer. Es kann auch nicht sein, dass eine Person alleine, einfach solche Auflagen bestimmen kann“, betonte er mit Blick auf den Vertreter des Landesdenkmalamts, der Anfang Februar das Gebäude unter die Lupe genommen hatte.

Jens Geschke findet: „Es muss doch technische und moderne Mittel geben, mit denen beispielsweise die Fenster wieder mit der Optik hergestellt werden, wie sie aktuell aussehen. Wenn wir jede Schraube in dem Rathaus sanieren müssen, sind wir länger draußen als wir denken.“ Es handele sich immerhin um ein Rathaus, nicht um ein Museum.

Da kommt so ein Sesselfurzer und meint, wir müssen die 60 Jahre alten Klos nach der Sanierung wiederverwenden. Jens Geschke

„Ich kann von den Bürgern nicht verlangen, dass sie auf ein 60 Jahre altes Klo gehen müssen, wenn die Sanierung vier oder fünf Millionen Euro gekostet hat. Die Kosten laufen uns mit den Auflagen aus dem Ruder“, findet das Ratsmitglied und lässt seinem Unmut weiter freien Lauf: „Wir haben keine Demokratie, sondern eine Bürokratie. Da kommt so ein Sesselfurzer und meint, wir müssen die 60 Jahre alten Klos nach der Sanierung wiederverwenden. Die Idee von Otto Ilg ist gar nicht schlecht: Wir legen das Thema auf Eis und bauen neu. Das alte Rathaus wird dann zu einem Lost Place.“

Buhl findet, dass die möglichen und erheblichen Mehrkosten gegenüber dem Landesdenkmalamt als Argument gelten könnten. Klar ist für den Rathauschef: „Die Kosten stehen in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen.“ Das ganze Projekt möchte Buhl allerdings nicht in Frage stellen, da die Verwaltung derzeit in der Volksbank sehr beengt untergebracht sei.

Verzögerungen sind eigentlich nicht drin

Ende nächsten Jahres soll das Rathaus wieder nutzbar sein. „Verzögerungen können wir uns eigentlich nicht erlauben“, fügte der Bürgermeister hinzu. Ein Leerstand des Rathauses für die Zukunft will Buhl bei diesem ortsbildprägenden Gebäude genauso vermeiden, wie eine weitere Zwischenlösung.

Letztlich müsse es auf einen Kompromiss hinauslaufen. Deshalb soll zunächst der zuständige Architekt die Mehrkosten für die Forderungen des Landesdenkmalamtes ermitteln - unter anderem mit Blick auf die Holzrahmen der Fenster. „Neben den Mehrkosten müsse auch die Zeitverzögerung für eine mögliche Restaurierung beziffert werden können, da die Verwaltung aktuell in einem Provisorium arbeitet“, so Buhl.

Er betonte: „Wenn die Mehrkosten komplett außerhalb der Verhältnisse stehen, müssen wir dagegen vorgehen. Die Kosten dürfen uns wegen den Forderungen nicht davonlaufen.“ Zudem sollen Kompromissvorschläge erarbeitet werden, mit denen die Verwaltung dem Landesdenkmalamt gegenübertreten will und mit denen die Optik des Gebäudes gewahrt bleibe.