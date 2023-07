Doppelgemeinde treibt Rathaussanierung voran

Die Aufnahme als Schwerpunktgemeinde in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ermöglicht es der Gemeinde Seitingen–Oberflacht finanziell durch bevorzugte Zuschüsse das in die Jahre gekommene Rathaus im Ortsteil Seitingen grundlegend zu sanieren. Damit die Gemeinde für 2024 einen Förderantrag beim Land stellen kann, muss bis Ende September eine detaillierte Kostenschätzung vorliegen.

Die Verwaltung hat dafür mit dem Fachbüro Eppler und Bühler aus Meßstetten verschiedene Fachingenieure wegen Honorarvorschläge angefragt. Was Heizung, Sanitär und Lüftung betrifft habe die Verwaltung laut Bürgermeister Jürgen Buhl mit dem Büro Westhauser aus Wurmlingen gute Erfahrung bei anderen öffentlichen Gebäuden gemacht. Gerade die Art der Heizung sei beim Rathaus noch unklar — insbesondere was einen möglichen Anschluss an eine Nahwärmeversorgung oder den Einsatz regenerativer Energien angeht. Deshalb gaben die Räte einstimmig grünes Licht, dass die Verwaltung das Planungsbüro Westhauser für 63.000 Euro mit den Fachingenieurleistungen beauftragt. Die Gesamtkosten liegen bei mehr als 250.000 Euro.

Für das Gewerk Elektro stimmten die Räte einheitlich zudem zu, dass das Ingenieurbüro Tag aus Tuttlingen mit über 57.500 Euro beauftragt wird bei grob geschätzten Gesamtkosten von 150.000 Euro netto. Als „verrückt“ und „überzogen“ bezeichnete Rat Otto Ilg die Planungskosten im Vergleich zu den Gesamtkosten. Bürgermeister Jürgen Buhl betonte: „Das Büro ist bekannt und kann gute Referenzen für die Elektroplanung anderer öffentlicher Gebäude im Landkreis vorlegen.“

Für die Ingenieurleistungen für die Tragwerksplanungen mit Betonsanierung liege bisher nur ein Angebot vor. Die Verwaltung will auf weitere Angebote warten. Deshalb stimmten die Räte über diese Vergabe noch nicht ab.

Im Haushaltsplan für dieses Jahr sind 100.000 Euro für die Architekten– und Ingenieurleistungen veranschlagt.