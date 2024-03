Für die Fortschreibung des Teilflächennutzungsplans „Regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ hat die Doppelgemeinde in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Stellungnahme beschlossen und dabei klar argumentiert, dass sie aus mehreren Gründen eine Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen auf dem Weilhemer Berg ablehnt.

Damit das Landschaftsbild um Seitingen-Oberflacht nicht zu stark von Windkraftanlagen beeinträchtigt wird, sprechen sie sich für die Flächen auf dem „Unteren und Oberen Berg“ aus.

Ein neues Gesetz steckt dahinter

Da die Landschaft rund um Seitingen-Oberflacht in der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen am meisten Potenzial für den Bau von Windkraftanlagen besitzt und das neue „Wind-an-Land-Gesetz“ zu einer Planungsvereinfachung und Planungsbeschleunigung führen soll, steht derzeit das Thema Windkraft gerade in der Doppelgemeinde weit oben auf der Tagesordnung.

Für die Umsetzung sind die Länder verantwortlich. Baden-Württemberg legte fest, dass 1,8 Prozent der Landesfläche für Windenergieanlagen planungsrechtlich gesichert sind und gab diese Prozentzahl den Regionalverbänden, wie dem für Seitingen-Oberflacht zuständigen Verband Schwarzwald-Baar-Heuberg, weiter.

Um die Flächenziele zu erreichen, stellte der Verband im Januar die Entwürfe der Regionalplanfortschreibungen „Regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ und das weitere Vorgehen vor.

Grundsätzlich ja - aber

Aktuell läuft die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, bei der nun auch Seitingen-Oberflacht Stellung bezieht - gerade, weil die Doppelgemeinde zu einem großen Teil der 1,8 Prozent an Fläche beitragen kann. Wird das Ziel erreicht, dürfte Windkraft nur noch in den festgelegten Gebieten entstehen - und dieses Ziel will der Gemeinderat um Jürgen Buhl erreichen.

Die Ratsmitglieder sehen sich beim Thema Windkraft gerade mit Blick auf die Potenzialflächen in der Verantwortung und sprachen sich schon mehrfach in öffentlichen Sitzungen grundsätzlich für Windkraft aus - allerdings mit der Priorisierung auf den „Unteren und Oberen Berg“.

Andere Standorte favorisiert

Der Grund: „Unserem Gemeinderat war von Anfang an wichtig, eine Umringung von Windkraftanlagen zu verhindern. Unter Abwägung verschiedener Argumente haben wir den Standort „Oberer Berg - Höllbühl“ südlich von Oberflacht gegenüber dem Standort „Zundelberg bis Weilenberg“ klar favorisiert. Diese Grundsatzentscheidung des Gemeinderats gilt es in der Stellungnahme zu berücksichtigen“, betonte Jürgen Buhl in der Gemeinderatssitzung.

Neben dieser Stellungnahme zum Landschaftsbild weist die Gemeinde unter einem weiteren Punkt darauf hin, die in einer engeren Wasserschutzzone II für die Grashaldenquelle und Lochquelle liegenden Flächen zu berücksichtigen und herauszunehmen.

Rotmilan und Wespenbussard brüten dort

Hintergrund ist das vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau gestellte Gutachten zur Abgrenzung der Wasserschutzgebiete aus dem Jahr 2016. Ebenso gab Biologie Lothar Maresch eine Stellungnahme ab, um die vorhandene Geologie zu berücksichtigen.

Die Doppelgemeinde weist bei ihrer Stellungnahme außerdem auf den erforderlichen Abstand zum neu ausgewiesenen Naturschutzgebiet „Lupfen“ hin.

Zudem sei in den Jahren 2013 bis 2017 von den Gemeinden Rietheim-Weilheim und Seitingen-Oberflacht die Ausweisung von Vorrangflächen für Windkraft auf dem Weilheimer Berg geprüft worden. Wegen der Blickbeziehung zum Hohenkarpfen, dem Brutvorkommen des Rotmilans und Wespenbussards sowie dem Wildtierkorridor von internationaler Bedeutung sei das Vorhaben nicht mehr weiterverfolgt worden.

Störung des Grünkorridors befürchtet

Auch dies soll beim Verband unter einem weiteren Punkt Beachtung finden. „Außerdem gilt es, einen unbebauten Grünkorridor zwischen dem stark bebauten Faulenbachtal und dem Eltatal aufrecht zu erhalten. Windenergieanlagen auf dem Weilheimer Berg würden diesen Grünkorridor enorm stören“, sagte Jürgen Buhl, der aus diesen Gründen die Ausweisung von Flächen für regionalbedeutsame Windkraftanlagen auf dem Weilheimer Berg ablehnte.

Die Räte sehen das einheitlich ebenso, stimmten schließlich den verschiedenen Punkten zu und beauftragten die Verwaltung, die Stellungnahme beim Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg einzureichen.