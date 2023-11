Seitingen-Oberflacht

Büroräume im Rathaus erhalten Lüftungsanlage

Seitingen-Oberflacht / Lesedauer: 2 min

Der Sitzungssal des Rathauses in Seitingen-Oberflacht im ersten Obergeschoss soll im Zuge der Sanierung keine Lüftungsanlage erhalten aber dafür Wärmeschutzfenster. (Foto: Simon Schneider )

Die Büros im Rathaus in Seitingen-Oberflacht sollen künftig von einer Lüftungsanlage versorgt werden und so für frische und gegebenenfalls auch kühlere Luft sorgen. Die Installation soll im Zuge der grundlegenden Sanierung des Rathauses in den kommenden Jahren mit einbezogen werden.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 11:57 Von: Simon Schneider