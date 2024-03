Quereinsteigerin startet mit Ausflugslokal in die Saison

Das Lokal „Auszeit am Ziegenhof“, am malerischen Hohenkarpfen gelegen, öffnete mit der neuen Pächterin Lena Geiger im Mai 2023 seine Pforten. Die gebürtige Gunningerin zog es nach ihrem Studium der Medienwirtschaft in Stuttgart und Heilbronn wieder zurück in die Heimat.

Es sei schon immer ihr Traum gewesen, einen gastronomischen Betrieb zu führen, berichtete sie damals. Im Interview erzählt sie von ihren Erfahrungen, die sie in ihrer ersten Saison gesammelt hat und davon, wie es weitergehen soll.

Seit 2020 haben 40.000 Gastronomie-Betriebe in Deutschland geschlossen. Frau Geiger, Sie haben vor rund einem Jahr, als die Schließungswelle der Gastronomie-Betriebe einen Höhepunkt erreicht hat, genau den Schritt in das Gastgewerbe gewagt. Was hat Sie motiviert?

Einen gastronomischen Betrieb zu führen ist für mich ein Herzensprojekt. Als ich die Möglichkeit bekam, diesen Lebenstraum in meiner Heimat umzusetzen, habe ich nicht lange gezögert und den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Es ist für mich eine Chance, in meiner Heimat etwas Tolles zu gestalten.

Haben Sie hierfür ein besonderes Credo?

Auf jeden Fall! Mein Ziel ist es, einen Platz für mich und meine Mitmenschen zu schaffen, wo sich alle wohl fühlen. Hierfür habe ich ein besonderes Ambiente geschaffen und ein einzigartiges Konzept kreiert. Regionalität und Qualität machen alle unsere Speisen aus. Und was gibt es Schöneres, als bei gutem Essen und leckeren Getränken Menschen zusammenbringen, die hier in dieser schönen Landschaft eben gemeinsam eine schöne Auszeit vom Alltag genießen und die Seele baumeln lassen können.

Klingt gut! Ging Ihr Konzept in der vergangenen Saison auf?

Auf jeden Fall! Das größtenteils sehr positive Feedback hat mir und meinem Team viel Rückenwind gegeben und uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir konnten im ersten Jahr viele Erfahrungen sammeln und arbeiten weiter daran, uns noch mehr zu verbessern. Der Sommer verlief wirklich gut. Jedoch muss ich einräumen, dass die Herbst- und Wintermonate sehr unterschiedlich liefen. Die Planbarkeit war oftmals wegen der Wetterkapriolen nicht gegeben.

Sie erwähnten Ihr Konzept der Regionalität. Ist das aufgegangen?

Das regionale Konzept wird sehr gut angenommen. Jedoch gibt es hierbei Herausforderungen: Die stetig steigenden Kosten für qualitativ hochwertige Lebensmittel führen in der Folge zu höheren Produktpreisen. Insbesondere die Kombination von regional und hausgemacht führt dazu, dass zusätzlich auch noch einiges an Personalkosten on top kommt. Da ist es natürlich eine große Herausforderung, unser Speisen- und Getränkeangebot so zu kalkulieren, dass der Kunde zufrieden ist und für mich und das Team am Ende etwas übrigbleibt.

Wer gehörte im vergangenen Jahr zu Ihren Kunden?

Wir haben bereits jetzt einige Stammkunden aus den umliegenden Gemeinden, was uns sehr freut. Außerdem Wanderer, Fahrradfahrer und Familien. Hier können sich die Kinder ja auch toll auf dem schönen Spielplatz austoben. Im letzten Jahr kamen daneben viele Gruppen und Vereine zu uns. Wir hatten zudem unterschiedliche Arten von Veranstaltungen, wie Geburtstags- und Jahrgangsfeiern.

Wie sieht Ihre Planung für 2024 aus?

Wir haben einiges geplant, was wir 2024 gerne umsetzen möchten. So wollen wir Veranstaltungsreihen ausprobieren und eventuell sogar Konzerte. Doch das ist alles wirklich noch in der Planung. Denn: Es fehlt uns an Personal.

Ich bin weiterhin auf der Suche nach verlässlichem und langfristig engagiertem Personal, das Lust hat, eigene Ideen einzubringen, abwechslungsreiche Aufgaben zu übernehmen und der Speisekarte seine eigene Handschrift zu geben. Ich suche Allrounder, die in einem bunt gemischten Team gestalten möchten. Von Schülern bis hin zu Rentnern sind alle gerne gesehen.

Bleiben die Öffnungszeiten wie gehabt?

Ja. Erweiterungen der Öffnungszeiten sind auf den Sommer hin denkbar, sobald langfristiges und verlässliches Personal gefunden wurde.