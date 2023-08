Ameisen sind wichtig und nützlich, das weiß jeder von Kindesbeinen an. Speziell die vielen Arten der Waldameisen gelten gemeinhin als die Aufräumtruppe des Ökosystems Wald.

Die wuseligen Insekten räumen nicht nur Müll und Aas weg, sie sind auch fleißige Nestbauer, schaffen Nahrung heran, und arbeiten tagein tagaus für das Wohlergehen ihres Volkes. Kurzum: Sie tun ständig und unermüdlich alles ganz im Sinne ihrer Königin. Doch sie können noch mehr.

Waldameisen sind die Spürhunde der Geologen

Neben Biologen haben vor geraumer Zeit auch Geologen diese Insektenart als Forschungsobjekt entdeckt. „Waldameisen gelten mittlerweile als Spürhunde der Geologen“, so Lothar Maresch, diplomierter Biologe, der sich seit vielen Jahren für die Wissenschaft der Myrmekologie, so heißt der Begriff für Ameisenforschung, begeistert.

Lothar Maresch erforscht Ameisen in Seitingen-Oberflacht. (Foto: Sabine Doderer )

Die Leidenschaft für das Thema entstand eher zufällig. Bei einem gemeinsamen Spaziergang mit seiner Frau Petra, ebenfalls Diplom–Biologin, fiel den beiden auf Waldwegen rund um Seitingen–Oberflacht die lineare Anordnung einiger Ameisennester auf. „Kurz darauf stießen wir zufälligerweise auf den Beitrag eines renommierten Geologen von der Universität Duisburg–Essen zum Thema Ameisen“, erinnert sich Maresch.

Die Insekten siedeln bei tektonischen Störungen an

Seine These: Ameisen siedeln sich bevorzugt dort an, wo geologische beziehungsweise tektonische Störungen vorliegen. Also meist in unmittelbarer Nähe von Erdspalten aus denen Gase wie etwa CO2 und CH4 (Methan) austreten. Warum sie das tun?

„Die aus der Tiefe stammenden Gase dienen der Klimatisierung des Nestes und sind somit für das gesamte Ameisenvolk vorteilhaft. Zudem werden sie als Abwehrmechanismus gegen Fressfeinde genutzt“, so Maresch.

Anordnung der Ameisennester wird über Jahre hinweg kartografiert

Also nahm er Kontakt zu dem Geologen aus Duisburg–Essen, Ulrich Schreiber, auf. „Wir hatten sofort einen guten Draht zu Professor Schreiber und seit 2016 unterstützt er uns mit Rat und Tat bei unseren Feldforschungen in Sachen Ameisen.“

Über einen Zeitraum von fast sieben Jahren sondierten die beiden Biologen akribisch das weitläufige Terrain rund um die Gemeinde Seitingen–Oberflacht. Ausgerüstet mit einem GPS–Gerät kartografierten sie minuziös die Anordnungen der Ameisennester.

Die Erkenntnisse der vergangenen Forschungsjahre sind verblüffend: „Nachdem wir mit Professor Klimetzek auch einen Myrmekologen der Universität Freiburg für unsere Untersuchungen begeistern konnten, nahm das Projekt an Fahrt auf“, erzählt Maresch begeistert. Gefunden und verzeichnet habe man insgesamt über 2200 Ameisennester auf einer Fläche von mehr als 9000 Hektar.

Pfützen, Bäche und Tümpel werden auf Gasvorkommen untersucht

Das Thema zog Kreise im wissenschaftlichen Betrieb. „Fokussiert auf die Beprobung von Gasvorkommen haben wir rund 170 Stellen in Pfützen, Bäche und Tümpel untersucht“, sagt Maresch. Der Forschereifer trieb die Eheleute genauso an wie die professionelle Kooperation mit den anderen Wissenschaftlern. Und das Ergebnis der jahrelangen Forschungen kann sich sehen lassen.

Wir haben bei rund 70 Prozent der analysierten Wasserproben Gasbildung ausmachen können. Lothar Maresch

So reisten Biochemiker von der Universität Heidelberg eigens mit einem speziellen Gasanalysegerät an, um die aufsteigenden Gase messtechnisch zu erfassen. Zudem sei man auf Eiseneinfärbungen, wie etwa rot gefärbte Erdreiche und das sogenannte Schwimmeisen, eine weiß-silbrige Schicht auf Wasseroberflächen, als deutlich erkennbare Indikatoren für Gasvorkommen in der Region gestoßen.

Erkenntnisse könnten bei Wärmeplanung helfen

Doch, wem nutzen diese Erkenntnisse? Das Forscherherz von Lothar Maresch schlägt höher, wenn er einen der Vorteile für die Energieversorgung der Zukunft benennt: „Mit diesem Gasvorkommen haben wir eine weitere mögliche Quelle für die Wärmeplanung in der Gemeinde“, sagt er.

Vor wenigen Tagen erst wurde ein Gesetz zur verbindlichen Wärmeplanung der Kommunen verabschiedet. „Geothermie, also das Nutzen von Gasvorkommen in der Natur, wäre für die Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Alternative zu anderen regenerativen Energiegewinnungsquellen“, schlussfolgert Maresch.

Am 15. September hält Lothar Maresch um 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Das Waldameisen-Phänomen von Seitingen-Oberflacht“ im Museum der Gemeinde. Der Eintritt ist frei.