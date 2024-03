Sechs SFZler im Bundesfinale der Neurowissenschaftsolympiade

Wüssten Sie, wie viele Zellen es im Gehirn gibt, welche Bereiche wofür verantwortlich sind, wie eine Hirnhaut im Rasterelektronenmikroskop aussieht oder wie man eine Patientendiagnose für eine Person mit Multiple Sklerose durchführt?

Genau solchen Fragen haben sich am 9. und 10. März 2024 Charlize Cyrion, Finn Hilzinger, Hannah Hör, Lia Strauch (alle Klasse 10, IKG Tuttlingen), Katharina Leuthner, Maddox Srey-Ouch, Elena Umbrecht (alle J1, IKG Tuttlingen), Naveed Ul Haq Ahmad, Saran Chandramohan, Rahime Sevval Hamcan, Leyla Musawi und Emilio Tudor (alle J1, Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen) beim Regionalentscheid der Deutschen Neurowissenschaftsolympiade in Heidelberg gestellt. Neben Multiple Choice Aufgaben aus allen Bereichen der Neurowissenschaften, Anatomieaufgaben und Komplexaufgaben mussten sie auch sechs verschiedene Krankheiten anhand von Hinweisen aus Filmen und selbst gewählter medizinischer Tests diagnostizieren. Die Gruppe hat sich im Verlauf des Wettbewerbs insgesamt hervorragend geschlagen und stellt mit Finn Hilzinger, Lia Strauch, Elena Umbrecht, Naveed Ul Haq Ahmad, Saran Chandramohan und Emilio Tudor am 27.04.2024 am Max-Planck-Institut in Frankfurt am Main sechs der insgesamt 15 Bundesfinalisten aus Süddeutschland. Dort treffen die 45 besten TeilnehmerInnen der Regionalfinals aufeinander, um sich in noch komplexeren Wettbewerbsaufgaben zu messen. Bei der Vorbereitung für die Patientendiagnose durften die SchülerInnen von der Expertise der Tuttlinger Neurologin Frau Dr. Janine Reis profitieren. Alle weitere Vorbereitung erfolgte durch Katharina Kaltenbach, die die Gruppe zusammen mit Achim Baumann zum Wettbewerb begleitete.