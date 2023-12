Schwungvolles Jahreskonzert - Musikverein Aldingen

Mit der Auswahl von modernen und schwungvollen Stücken, gelang es dem Dirigenten Karl Jung, das Publikum in der vollbesetzten Erich-Fischer Halle zu begeistern. Allen Musikerinnen und Musikern war die Freude anzumerken, das Konzert spielen zu können.

Das erste Türchen des Adventskalenders wurde durch die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule Aldingen unter der Leitung von Eva-Maria Wettki, mit den Stücken „Rock da House“ und „Play the Blues“ geöffnet.

Die Nachwuchsgruppe und Jugendkapelle unter der Leitung von Karl Jung, öffneten gemeinsam das zweite Türchen, mit den Stücken „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven und „A Fine Day“ von Peter Alber.

Das dritte Türchen des Adventskalenders, wurde von Jugendkapelle mit den Stücken „Shine“ von Rob Grice und „We Will Rock You“ von Michael Sweeney geöffnet. Zum Abschluss des ersten Konzertteils, erklangen dann „Smoke on the Water“ von Johnnie Vinson und „Skyfall“ von Robert Longfield, die gemeinsam mit dem Gesamtorchester aufgeführt wurde.

Nach der Pause nahm dann das Gesamtorchester auf der Bühne Platz, um das vierte Türchen des Adventskalenders zu öffnen. Mit „Eye of The Tiger“, einer kräftigen Rockhymne bekannt aus dem Film Rocky III von Frank Sullivan, begrüßte das Gesamtorchester unter der Leitung von Karl Jung die Zuhörer.

Einzelne Instrumentenregister übernahmen wechselweise die Melodie in „You Raise Me Up“ von Heinz Briegel. Gefühlvoll und an passender Stelle kraftvoll, wurde dieses Stück vom Orchester begleitet. Mit „Shut Up and dance“ von Paul Murtha und „The Avengers“ von Michael Brown, zeigte das gut gelaunte Orchester, dass es auch mit poppigen und rockigen Rhythmen gut unterwegs ist.

Gefordert waren einzelnen Register in „The Story“ von Martin Scharnagl, das alle mit viel Spielfreude meisterten. Das herausfordernde Hauptstück „Epic Gaming Themes“ von Paul Murtha wurde zu einem großartigen Erfolg.

Mit „Let’s Get Loud“ von Paul Murtha setzte das Orchester besondere Akzente. „Raindrops Keep Fallin’ On My Head“ von Pavell Stanek ist ein echter Swing Klassiker, das auch für das letzte Stück „Christmas Swings“ von Johnnie Vinson gilt. Hier zeigte das Orchester seine gute musikalische Qualität.

Der große Applaus des Publikums forderte nach einer Zugabe. Mit dem Stück „A Weihnacht wie’s früher war“ verabschiedete sich das Gesamtorchester von einem zufriedenen Publikum.