Schwäbischer Albverein Neuhausen ob Eck

32 Seniorinnen und Senioren des Schwäbischen Albvereins Neuhausen ob Eck haben sich, begleitet von Hermann Luz und Manuela Mayer, mit dem Bus auf den Weg nach Blumberg gemacht. Dort startete die historische „Sauschwänzlebahn“ über die 25 Kilometer lange Museumsstrecke, umgeben von der schönen Natur des Südschwarzwaldes.

Im Bimmelbahntempo und bei angenehmen Temperaturen erlebten die Teilnehmer eine großartige Landschaft mit Viadukten, die idyllische Dörfer und Wildwasser überspannen, Kehrenschleifen sowie dem einzigen Kehrentunnel Deutschlands. Bei der Ankunft in Weizen wurde die Gruppe unter dem historischen Bahnhofsdach mit Kaffee und Kuchen verköstigt.

Nach der Rückkehr in Blumberg ging es weiter mit dem Bus nach Gutmadingen. Dort wurde der Gruppe im Restaurant „mundart Scheune“ in rustikalem Ambiente kulinarische Genüsse geboten. Nach diesem gelungenen Abschluss ging es wohlgelaunt wieder in Richtung Heimat.