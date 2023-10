Schwäbischer Albverein Nendingen

Der diesjährige Hammellauf auf dem Latschariplatz in Nendingen war wieder ein voller Erfolg. Über 40 Kinder liefen im Kreis, um einen der Preise zu gewinnen. Bei insgesamt drei Runden konnten Freikarten für das Freilichtmuseum Neuhausen gewonnen werden, Der Hauptpreis war eine Jahreskarte für die ganze Familie. Außerdem erhielt der Sieger jeweils einen Plüschhasen, beziehungsweise Plüschhammel. Für jeden Teilnehmer gab es außerdem eine Süßigkeit als Trostpreis.

Der Albverein Nendingen hält an dieser Tradition fest, auch wenn keine lebenden Tiere mehr als Preise erlaubt sind. Trotzdem erfreuen sich die Kinder und auch die Eltern an diesem Spektakel. Die Kinder laufen aufgeregt im Kreis und hoffen, beim Klingelzeichen auf dem Hocker zu stehen und damit einen Preis zu erhalten.

Für die älteren Mitbürger ist dies eine schöne Erinnerung an früher, als noch ein echter Hammel, beziehungsweise ein Stallhase gewonnen werden konnte. Durch die damals noch ländliche Struktur im Ort war es kein Problem, den Hammel und die Hasen in einem Stall unterzubringen, bis es dann ans Schlachten ging. Diese Struktur ist verloren gegangen, der Hammellauf lebt aber dennoch ‐ in anderer Form ‐ weiter. Und das ist gut so.