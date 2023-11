Schupfnudelwoche stand an

Am 18. Oktober begann im Kindergarten Sankt Franziskus die traditionelle Schupfnudel-Woche. Im Frühjahr wurden verschiedene Obst- und Gemüsesorten vom Elternbeirat gemeinsam mit den Kindern im Kindergarten angepflanzt. Die tägliche Pflege der Pflanzen übernahmen die Kinder. Jede Woche hat eine andere Gruppe die Pflanzen eifrig gegossen. Nachdem dann die meisten Kohlrabi und Tomaten geerntet und verspeist waren, konnten am 16. Oktober endlich die Kartoffeln aus dem großen Kartoffelfeld geerntet werden. Fleißige Helfer des Elternbeirates kamen am Morgen in den Kindergarten und holten zusammen mit den Kindern die Kartoffeln aus der Erde. Die Ernte fiel so gut aus, dass sie den Bedarf für unsere Schupfnudel-Woche komplett abdeckt. Traditionell bereitet die Kindergartenleitung Ruth Kauderer mit den Vorschülern jeder Gruppe die Schupfnudeln zu.

Die Kinder schupfen fleißig, bis kein Teig mehr übrig ist, dabei haben sie viel Spaß. Das Ergebnis bekommen dann die Kinder der jeweiligen Gruppe zum gemeinsamen Essen zur Verfügung gestellt. Die Vorschüler können den anderen Kindern ihre harte Arbeit präsentieren. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Kinder mithilfe unseres Kartoffelbeets in diesem Jahr beobachten konnten, wie Kartoffeln Schritt für Schritt wachsen.