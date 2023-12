Schulversammlung am Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen

Wer die Umbaumaßnahmen am Otto-Hahn-Gymnasium verfolgt hat, weiß, dass die Schüler und Schülerinnen im Moment auf sechs verschiedene Gebäude verteilt sind. Darum ging es unter anderem bei der Schulversammlung des OHGs. Dies ist eine langjährige Tradition, die der Direktor Georg Schwarz ins Leben gerufen hat, damit wesentliche Informationen, die die gesamte Schulgemeinschaft betreffen, zentral übermittelt werden können. Außerdem kommt so das OHG in einer Einheit zusammen, was das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Deshalb war die diesjährige Schulversammlung so besonders, weil es in der momentanen Umbauphase ohne Schulhaus eine Seltenheit ist. Am Freitag, 1. Dezember, wurden alle Schülerinnen und Schüler vom stellvertretenden Schulleiter Christian Künstle, der momentan Georg Schwarz vertritt, in der Mühlau-Halle begrüßt. Danach stellten sich die gesamte SMV mit den neuen Schülersprecherinnen Sophie Prokofjew, Katharina Ehler und Katharina Abt und die neuen Lehrkräfte vor. Die drei Schülersprecherinnen möchten neuen Schwung bringen, revolutionieren und die SMV mit neuen Aktivitäten und Ideen bereichern.

Das Programm war in mehrere Infoblöcke unterteilt, in denen unter anderem über den Stand der Sanierungsmaßnahmen und über die neuen Schul- und Handyregeln informiert wurden. Außerdem wurde das Jahresprogramm der SMV vorgestellt. Darunter fallen zum Beispiel die Unterstufen-Fasnet oder der Frühlingsball. Vor allem geht es der SMV darum, der Schule etwas zu bieten, das vereint und in dieser schwierigen Zeit Freude bringt.

Die Spendenaktionswoche und Weihnachten im Schuhkarton dienen darüber hinaus eher dazu, an andere zu denken, denen es nicht so gut geht. Wie jedes Jahr konnten auch Schülerwünsche an die Schulleitung gerichtet werden. Auch war es der SMV in diesem Jahr sehr wichtig, den Ablauf der Schulversammlung durch mehrere Showacts aufzulockern. Zu diesem Zweck zeigten sechs junge Turnerinnen der Schule ihr Können. Außerdem gab es ein Bankball-Turnier zwischen einem Lehrer- und einem Schülerteam, das die LehrerInnen für sich gewannen.

Am Ende der Versammlung wurde noch eine Diashow gezeigt, die das Jahr Revue passieren ließ. Danach ging es für alle Schüler und Lehrer wieder zurück in den Unterricht.