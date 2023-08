Schulleiterin Helene Buggle verabschiedet

Nach mehr als zwei Jahrzehnten engagierter Arbeit an der Donauschule in Nendingen wurde Schulleiterin Helene Buggle feierlich verabschiedet. In einem Rahmenprogramm würdigten Schüler*innen, Lehrer*innen, Ruheständler*innen, Elternbeiräte und weitere Gäste die Leistungen und das Erbe, das Helene Buggle an der Nendinger Grundschule hinterlässt.

2001 trat Helene Buggle ihre Stelle an der Donauschule an und machte sich rasch einen Namen als engagierte Pädagogin. Im Jahr 2016 übernahm sie schließlich die Leitung der Schule und brachte neue Ideen und Innovationen mit sich.

Eine ihrer bedeutendsten Errungenschaften war die Einführung des Montessori–Prinzips an der Donauschule. Das Montessori–Prinzip ist eine pädagogische Methode, die auf den Ideen der italienischen Ärztin und Pädagogin Maria Montessori basiert. Dabei steht das Kind im Mittelpunkt des Lernprozesses, es wird individuell gefördert und ermutigt, eigene Entscheidungen zu treffen und in einem vorbereiteten Umfeld eigenständig zu lernen.

Die Verabschiedung stand unter dem Motto „Die Fahrt auf dem Donauschiff“. Dieses Motto symbolisiert nicht nur die Reise der Schulleiterin durch ihre erfolgreiche Amtszeit, sondern auch die der Schülerinnen und Schüler, die sie mit ihrem Engagement und ihrer Unterstützung auf deren Bildungsweg begleitet hat.

Im Rahmen der feierlichen Verabschiedung von Helene Buggle wurden auch eine weitere Lehrkraft und eine Betreuungskraft, Maria Luise Zahner und Karin Martin, verabschiedet. Beide haben über viele Jahre hinweg wertvolle Beiträge für die Donauschule geleistet und die Schulfamilie maßgeblich geprägt.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Musiklehrer Karl Zepf sowie von Liedern der Schüler*innen und Lehrer*innen. Zu den Rednerinnen und Rednern gehörten unter anderem Annika Leitz vom Schulamt Konstanz, Ortsvorsteher Franz Schilling sowie der Fachbereichsleiter für Schulen, Sport und Kultur der Stadt Tuttlingen, Claus–Peter Bensch. Er finde, dass der Abschied von Helene Buggle „zweifellos das Ende einer Ära an der Donauschule in Nendingen markiert“.

Die kommissarische Schulleiterin Tamara Hipp ergänzte: „Die Schule wünscht Frau Buggle für ihren Ruhestand alles erdenklich Gute und hofft, dass sie die Erinnerungen an ihre Zeit auf dem Donauschiff stets in ihrem Herzen tragen wird.“