Schulkinder in Ghana werden auch in Zukunft unterstützt

Bereits seit Jahren engagiert sich eine Gruppe unter der Leitung von Anja Kloos für das Schulprojekt in Ghana. Da sich nun Schwierigkeiten bei der finanziellen Abwicklung von Spendenaktionen abzeichneten, musste ein Verein gegründet werden, um die Aktionen wie den alljährlichen Adventsmarkt weiterhin durchführen zu können.

Bereits am 12. September wurde daher zu der Gründungsversammlung des „Schulprojekt Bona in Ghana“ im katholischen Gemeinderaum St. Stephanus in Renquishausen eingeladen und eine Satzung festgelegt. Mitte Dezember wurde der Verein nun eingetragen, wodurch ab sofort Geld- und Sachspenden und alle Spendenaktionen über ein eigenes Konto abgewickelt werden können.

Die Vorstandschaft des Vereins kann nun zuversichtlich in die Zukunft schauen, da die finanzielle Abwicklung nachhaltig geregelt ist und so die Schulkinder noch viele Jahre mit Unterstützung aus Renquishausen rechnen können. Zudem möchten sich alle Ausschussmitglieder bei der Unterstützung durch die Bevölkerung und die vielen Freunde des Projekts bedanken, ohne die die vielen Spendenaktionen nicht möglich wären.