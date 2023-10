Schule im Pferdegestüt

Im Profil der Baldenberg-Schule sind Fördermaßnahmen in vielerlei Bereichen anzutreffen. Dazu gehören neben dem Reflexintegrationstraining (RIT), welches täglich in den Unterricht integriert wird, auch verschiedene Erfahrungen außerhalb der Schulmauern. So marschierten dieser Herbsttage Kinder der Grundstufe mit ihren Lehrerinnen Michaela Gaymann und Jutta Keil nach Aldingen zum Pferdegestüt Sueno Negro.

Fachkompetent und einfühlsam eingewiesen von der Besitzerin Andrea Müller-Lurz, wurden zunächst die Pferde gepflegt und gesattelt, bevor dann die ersten Reitversuche gemacht werden durften. Tiergestützte Therapien ermöglichen neben der Förderung der Fein- und Grobmotorik und der Verbesserung von Koordination und Gleichgewicht, auch eine bessere Selbsteinschätzung. Die Schülerinnen und Schüler lernen, Rücksicht auf sich selbst, auf das Pferd und auf andere Menschen zu nehmen.

Nicht alle Kinder wagten sich bei diesem ersten Besuch bereits auf den Rücken der Pferde, führten aber, nach anfänglicher Scheu, dann doch immerhin stolz ein Pferd über die Koppel.

Beim Rückweg wurde intensiv über die Pferde geredet und vielfach gewünscht, doch bald wieder Reiten gehen zu dürfen.