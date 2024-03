Schülertalente „blühen auf“

Zum ersten Mal veranstaltete die Realschule Gosheim-Wehingen unter dem Motto „Aufblühen“ ein Frühjahrskonzert, bei dem die Schülerinnen und Schüler ihre musikalisch-kreativen Talente unter Beweis stellen konnten.

Eine Vielzahl an Gästen strömten in die frühlingshaft-dekorierte Halle. Darunter Eltern, aktuelle und ehemalige Schüler, Lehrpersonen und musikbegeisterte Freunde und Gönner der Realschule.

Den stimmungsvollen Abend eröffnete Konrektor Oreste Föhr mit seiner Begrüßung, bevor der Schülerchor aus 9.- und 10.-Klässlern mit „Shut up and dance“ das Publikum musikalisch einstimmte. Im ersten Teil des Programms beeindruckten dann Solisten wie Timofej Knysh am Klavier, Matthias Hulm an der Violine und Alexia Mauch und Caroline Egle am Saxophon. Die Kreativ-AG zeigte einen mitreißenden und kraftvollen Tanz, die Schülerband sprach sich in ihrem Song „Schmetterling“ gegen Mobbing an Schulen aus und die Bläserklasse rockte mit ihrem Beitrag „Rockin‘ Juniors“ die Bühne. Die sympathische und professionelle Moderatorin und Schülersprecherin Stella Rilli läutete anschließend eine kurze Pause ein, in der der Förderverein sowie der Elternbereit das Publikum mit Speis und Trank versorgte.

Auch im zweiten Teil des Programms gab es viel zu sehen und zu hören. Von einem Klarinetten-Duo von Lisa Rottweiler und Lia Skarlatoudis, einem Piano-Solo von Anna Hagen, einer Body-Percussion-Performance der Musik-AG bis hin zu einem traditionell irischen Song gespielt von der Klasse 6b auf ihren Tin Whistles. Der gesamte Abend wurde musikalisch von der Coverband „Rooted“ begleitet, welche mit dem Song „Applaus, Applaus“ von Sportfreunde Stiller ihren Respekt vor den jungen Musikerinnen und Musikern ausdrücken wollten. Das Highlight war schließlich der extra für das Konzert ins Leben gerufene Projektchor, der aus Eltern, Schülern und Lehrern bestand. Sie sangen gemeinsam den Song „You’re the voice“.

Schulleiterin Christiane Glaser bedankte sich zum Schluss bei allen Mitwirkenden für ihr Engagement. Besonderen Dank galt an dieser Stelle Katja Eisen für die Gestaltung des Programms, Stefanie Mattes und Julia Strobel-Kiene für die Dekoration sowie Stella Rilli für die Moderation. Ein einzigartiger Konzertabend ging zu Ende, als die ganze Halle zu Justin Timberlakes Superhit „Can't stop the feeling“ begeistert in einen abschließenden Flashmob einstieg.